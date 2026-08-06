Apollo vai comprar Easyjet por 6,7 mil milhões após Castlelake ‘voar’ do negócio

O fundo norte-americano Apollo Global Management vai comprar a Easyjet, num negócio que avalia a empresa em cerca de 5,7 mil milhões de libras (cerca de 6,7 mil milhões de euros), noticia esta quinta-feira a agência Reuters. A aquisição da companhia aérea low cost pelo investidor dos Estados Unidos ocorre após a Castlelake abandonar a luta pela empresa de aviação.

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O acordo, que surge na véspera do prazo concedido aos dois fundos norte-americanos para apresentarem uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), põe fim a vários meses de incerteza em torno da compra de uma das maiores transportadoras aéreas low da Europa, num momento em que o setor enfrenta a subida de custos devido à guerra no Médio Oriente.

A Castlelake tinha-se retirado da corrida na quinta-feira, sem apresentar um motivo, depois de ter apresentado cinco propostas para ficar com a Easyjet, sendo que a mais elevada foi de 5,5 mil milhões de libras, como contou a Bloomberg. A antiga candidata disse apenas que estava “muito grata pelo envolvimento construtivo com o conselho de administração e a equipa de gestão da Easyjet e gostaria de agradecer o tempo e a consideração dedicados a esta potencial transação”.

No âmbito desta transação, a Apollo prevê que a família do fundador da Easyjet, Stelios Haji-Ioannou, e outros acionistas que permaneçam na estrutura acionista e detenham entre 45,1% e 49,9% do capital ordinário do veículo comprador. Um fundo fiduciário de gestão da UE deterá até 5%, e os fundos da Apollo deterão o restante, até um máximo de 49,9%.

Por se tratar de um investidor do outro lado do Atlântico, não pode assumir de forma isolada o controlo da Easyjet, porque a regulamentação do Reino Unido e da União Europeia exige que a maioria do capital e o controlo estejam nas mãos de cidadãos da região.

“Após analisar cuidadosamente a proposta da Apollo, os meus familiares e eu decidimos apoiar a aquisição recomendada anunciada pelo conselho de administração da EasyJet“, disse Haji-Ioannou, num comunicado paralelo, divulgado pelas agências noticiosas.

Na bolsa de Londres, as ações da Easyjet, que valorizaram mais de 65% desde que foi divulgado o interesse inicial na aquisição, estavam a subir 3,47%, para 674,40 libras cada, por volta das 15h50.

A oferta de 7,15 libras por ação, recomendada por unanimidade pela administração da companhia britânica, representa um prémio de cerca de 81% em relação ao preço de fecho dos títulos, de 3,94 libras, a 28 de maio, o último dia de negociação antes de o interesse da Castlelake se tornar público.