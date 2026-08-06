Como 23 empresas alcançaram resultados com o modelo GPTW

Os resultados do questionário da Great Place To Work® às empresas mais recentemente certificadas revelam uma cultura organizacional assente na confiança, no respeito e no compromisso das pessoas com a organização, o que se traduz num índice de confiança de 84%. Este resultado demonstra que os colaboradores reconhecem um ambiente de trabalho onde a credibilidade da liderança, a qualidade das relações e o orgulho em pertencer à organização são pilares fundamentais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta realidade é transversal a um conjunto muito diversificado de organizações. As empresas mais recentemente certificadas representam 10 setores de atividade, entre os quais o retalho, a engenharia, os cuidados de saúde, a indústria farmacêutica, as tecnologias, a construção, a indústria transformadora e os serviços profissionais, abrangendo empresas de todas as dimensões, desde microempresas até grandes organizações. Destaca-se ainda que 39% destas empresas conquistaram a certificação Great Place To Work® pela primeira vez, passando a beneficiar de um reconhecimento que reforça a sua reputação e competitividade na atração e retenção de talento.

Um dos fatores que mais contribui para esta perceção positiva é a liderança, ou mais propriamente, o seu comportamento. Os colaboradores reconhecem que a gestão é competente na condução do negócio (89%), acessível e fácil de contactar (87%) e responde de forma transparente às questões colocadas (85%). Além disso, existe uma clara perceção de que comunica as suas expectativas (79%), mantém as equipas informadas sobre as principais mudanças e assuntos importantes (77%) e possui uma visão clara para o futuro da organização (83%).

Esta confiança na liderança é reforçada pela coerência entre o discurso e a ação. Os colaboradores acreditam que a liderança cumpre as promessas (82%), age de acordo com as suas palavras (81%) e conduz o negócio de forma honesta e ética (91%). Destaca-se ainda a convicção de que eventuais despedimentos apenas aconteceriam em último recurso (89%), evidenciando uma relação de confiança, responsabilidade e compromisso para com as pessoas.

Esta credibilidade da gestão reflete-se também na forma como as equipas são lideradas no dia-a-dia. Os resultados mostram uma organização que promove a autonomia e responsabiliza os seus colaboradores. A maioria considera que a gestão confia nas equipas para desempenharem o seu trabalho sem supervisão excessiva (83%) e que lhes é atribuída uma elevada responsabilidade (89%), contribuindo para um ambiente de maior envolvimento, iniciativa e confiança mútua.

ALLIANZ Group | Serviços Financeiros & Seguros | 934 colaboradores

É um dos principais grupos seguradores e gestores de ativos a nível mundial, com 97 milhões de clientes particulares e empresariais em quase 70 países. Inclui: Allianz Portugal, Allianz Trade Portugal e Allianz Services Portugal.

Allianz Partners | Serviços Financeiros & Seguros | 160 colaboradores

Especialistas globais em assistência, saúde, viagens, seguros para dispositivos móveis e eletrodomésticos, proteção cibernética e mobilidade. Proporcionam tranquilidade aos clientes com soluções transparentes, simples e intuitivas.

Arentia | Tecnologias da Informação | 59 colaboradores

Presente no mercado de software de gestão e tecnologias de informação, sediada em Leiria, foi fundada há 18 anos com a missão de simplificar a vida dos clientes, através da tecnologia.

ARKADIUM | Tecnologias da Informação | 51 colaboradores

É um destino de referência para jogos de navegador, com mais de 1.000 títulos que entretêm, envolvem e inspiram. Fundada em 2001 tem como missão elevar jogadores, parceiros e a inteligência geral com os melhores jogos do mundo.

Biojam | Cuidados de saúde |16 colaboradores

Tem como missão garantir o acesso a cuidados de saúde a todos os doentes, independente da prevalência, idade, raça, credo ou condição social, recorrendo sempre aos avanços da ciência disponíveis como ferramentas da solução.

Bresimar Automação | Comércio & Distribuição | 73 colaboradores

Desenvolve e integra soluções de automação industrial, engenharia, sistemas de controlo e robótica, apoiando os seus clientes na eficiência, inovação e fiabilidade dos processos produtivos, desde a conceção à implementação e suporte.

Digibéria Information Technologies | Tecnologias da Informação |97 colaboradores

Empresa portuguesa especializada na integração de soluções tecnológicas e prestação de serviços de IT. Permite aos seus clientes otimizar operações, reduzir riscos e focar-se no seu core business, com garantia de desempenho, segurança e evolução contínua.

DNATech | Cuidados de saúde | 74 colaboradores

Laboratório português especializado em análises clínicas veterinárias, fundado em 2004. Com laboratórios em Lisboa, Porto e Algarve, realiza mais de 2.500 análises por dia, oferecendo exames como hematologia, bioquímica, endocrinologia e citologia.

Doutor Finanças | Serviços Financeiros & Seguros | 336 colaboradores

Têm como propósito ajudar as pessoas a tomar melhores decisões financeiras e a alcançar o bem-estar financeiro. Diariamente, tentam contribuir para uma sociedade mais equilibrada e financeiramente consciente.

Equipa de Aluguer| Comércio & Distribuição | 32 colaboradores

Iniciou a sua atividade em 2009 na área de aluguer de equipamentos ligeiros. Oferecem serviços de aluguer com cobertura nacional, proximidade geográfica, horários alargados e disponibilidade imediata.

Ergomotion | Comércio & Distribuição |16 colaboradores

Com 20 anos de atividade, é a maior fabricante mundial de camas ajustáveis e inteligentes, tendo vindo a transformar a forma como as pessoas dormem, proporcionando soluções personalizadas e adaptadas às necessidades individuais.

Farmácias Sofárida | Biotecnologia & Farmacêutica | 70 colaboradores

Acreditam que a saúde vai muito além da simples dispensa de medicamentos. São movidos pelo lema “cuidamos do mais importante, a sua saúde”, transformando cada contacto num momento de confiança e bem‑estar.

Socifarma | Cuidados de saúde | 10 colaboradores

A sucursal da Socifarma em Portugal desempenha um papel estratégico no fortalecimento e internacionalização do negócio global da empresa, cuja sede principal se encontra em Angola.

H.B. Fuller | Transformação & Produção | 527 colaboradores

Em Portugal, combina a área de produção, responsável por servir clientes em vários mercados, com um centro de investigação e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, e um centro global de serviços partilhados que presta suporte em diferentes áreas corporativas.

Legendary | Publicidade & Marketing | 31 colaboradores

Agência de publicidade e comunicação sediada no Porto e com presença em Madrid. Com mais de 12 anos de experiência, destaca-se pela criatividade, storytelling e experiência de marca.

MAP Group | Construção | 221 colaboradores

É um ecossistema empresarial português líder no setor imobiliário e de construção, focado numa abordagem integrada de três pilares: construção, serviços e investimento.

Megautoria | Engenharia | 67 colaboradores

Fundada em 2013, o seu objetivo é garantir ao cliente qualidade e profissionalismo na execução dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, no Acompanhamento e Gestão da Obra e na Manutenção do edifício.

Normática | Tecnologias da Informação | 18 colaboradores

Com 40 anos de experiência, é uma empresa 100% portuguesa que se foca em oferecer soluções tecnológicas avançadas em Hardware, Licenciamento de Software e Consultoria.

PLEXUS – Integração de Sistemas | Engenharia | 13 colaboradores

Desenvolvem soluções tecnologicamente avançadas, permitindo aumentar a segurança e produtividade dos clientes e que são a base da rentabilidade e sustentabilidade da organização.

poupadores. pt | Serviços Financeiros & Seguros |10 colaboradores

Empresa portuguesa especializada em intermediação de crédito e mediação de seguros, dedicada a ajudar famílias e particulares a reduzir encargos e encontrar as melhores soluções financeiras.

Verisure | Serviços Profissionais | 800 colaboradores

Líder em sistemas de alarmes inteligentes com monitorização profissional para residências e pequenas empresas na Europa e na América Latina.

Volkswagen Financial Services | Tecnologias da Informação | 199 colaboradores

Desenvolvem e mantêm soluções tecnológicas que suportam os serviços financeiros do grupo Volkswagen em vários mercados europeus. Asseguram soluções eficientes e fiáveis, enquanto promovem uma cultura de aprendizagem contínua, inclusão, partilha e crescimento profissional.

WIS4 | CC | Tecnologias da Informação | 10 colaboradores

Com mais de 25 anos de experiência nas áreas da gestão de informação, auditoria e compliance, destaca-se pelos produtos SIPTA Auditoria e SIPTA Risco.