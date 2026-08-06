Consórcio da Mota-Engil identifica motivos para excluir rival da alta velocidade

O consórcio Lusolav, liderado pela Mota-Engil e que integra outras seis construtoras portuguesas, identificou um conjunto de fatores que, no seu entendimento, devem resultar na exclusão da proposta apresentada pelo agrupamento composto pela Sacyr, a DST e a Alberto Couto Alves (ACA) no concurso para o segundo troço da linha de alta velocidade, que vai ligar Oiã a Soure, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

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Entre as conclusões da análise consta a de que o preço da proposta do seu concorrente excede o valor máximo permitido em 186 milhões de euros para as intervenções na zona de Coimbra previsto no caderno encargos, o qual determina que ultrapassar esse limite é fator de exclusão.

O consórcio da Sacyr, DST e Alberto Couto Alves (ACA) apresentou o melhor preço no concurso para o troço Oiã-Soure da linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa. A proposta entregue a 6 de julho, em base de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção, na sigla em inglês) foi de 2.038 milhões de euros, abaixo dos 2,3 mil milhões oferecidos pelo agrupamento liderado pela Mota-Engil. O critério preço representa 80% da ponderação para a adjudicação. O consórcio liderado pela Mota-Engil e o que integra a DST foram os únicos que entregaram propostas para a construção do troço entre Oiã e Soure (PPP2) da Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, tendo agora as duas propostas de ser analisadas pelo júri, a quem cabe verificar se contêm problemas técnicos ou inconformidades face ao caderno de encargos. Tendo em conta que o fator qualidade tem um peso de 20% na ponderação das propostas – em que 75% diz respeito à estação de Coimbra e 25% ao acesso sul à estação de Coimbra -, caso não haja motivos de exclusão, a proposta da Sacyr/DST deverá sair vencedora desta segunda PPP da alta velocidade,