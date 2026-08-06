DGS emite recomendações para observação em segurança do eclipse solar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta quinta-feira recomendações dirigidas à população e aos empregadores para uma observação segura do eclipse total do sol na quarta-feira, com o objetivo de prevenir lesões oculares e reduzir o risco de acidentes associados ao fenómeno.

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As orientações constam de dois guias publicados pela DGS tendo em conta que o eclipse solar pode “ter impacto na saúde e na segurança da população se não for observado de forma segura, aumentando a probabilidade de acidentes e contribuindo para o aparecimento de lesões, sobretudo ao nível da visão”.

“O eclipse total do Sol é um momento único e raro, que pode ser vivido sem impacto na saúde. Todas as potenciais consequências do eclipse total do Sol são evitáveis com uma adequada prevenção”, salienta.

A autoridade de saúde refere que “o eclipse total do Sol durará aproximadamente duas horas, com início previsto para as 18:33 e fim às 20:23″, refere a autoridade de saúde, sublinhando que “a máxima ocultação do Sol terá uma duração inferior a meio minuto e ocorrerá às 19:30”.

A DGS recorda que nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada e salienta que óculos de sol comuns, radiografias, vidros fumados, lentes ou outros materiais improvisados não oferecem proteção adequada, por não serem capazes de filtrar toda a radiação nociva para os olhos. Segundo a autoridade de saúde, a observação do eclipse deve ser feita exclusivamente com óculos certificados para eclipse solar, em conformidade com a norma ISO 12312-2 e com marcação CE.

A DGS recomenda ainda cuidados especiais com as crianças, referindo que os bebés e as crianças pequenas não devem olhar diretamente para o Sol, mesmo utilizando óculos para eclipse. As crianças que utilizem óculos certificados devem ser sempre acompanhadas por um adulto, que confirme a sua correta utilização durante toda a observação. Recomenda ainda que, sempre que possível, devem ser privilegiadas formas indiretas e seguras de observar o eclipse, como transmissões em direto ou projeções da imagem do Sol.

Para os empregadores, a DGS recomenda que, através dos respetivos Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho ou Serviços de Saúde Ocupacional, informem os trabalhadores sobre o eclipse solar, os seus potenciais efeitos na saúde e as medidas preventivas.

Devem adotar medidas que contribuam para reduzir o risco de acidentes relacionados com a distração provocada pelo fenómeno, alterações passageiras da visão, nomeadamente durante a condução, e comportamentos de risco associados à procura de locais de observação.

“Instintivamente, o ser humano não olha diretamente para o Sol devido ao extremo desconforto ocular que causa. No entanto, durante um eclipse, com a redução da intensidade da luz solar pela ocultação parcial pela Lua, torna-se suportável olhar para o Sol durante o tempo suficiente para causar danos na retina, o que é, por sua vez, estimulado pela curiosidade”, salienta.

Adverte, contudo, que “o tempo de exposição ao Sol necessário para causar danos na retina é de apenas alguns segundos”. Sublinha que a cegueira pode ocorrer “numa situação extrema e pode ser irreversível” e que a perda de visão pode não ser imediatamente aparente.

A observação do fenómeno astronómico também pode ter impacto psicológico, associado a sentimentos de surpresa, ansiedade ou medo perante as alterações no ambiente, provocadas por um eclipse solar total.

Entre essas alterações, aponta a redução da luminosidade em pleno dia, descida local da temperatura, alteração local do vento, redução do ruído ambiental, fecho precoce das pétalas de flores, sons do despertar imprevisto de animais noturnos e recolhimento apressado de animais diurnos.

A autoridade de saúde alerta a população de que, caso durante ou após o eclipse surjam sintomas como visão turva ou distorcida, manchas ou pontos negros no campo visual, alteração da perceção das cores, diminuição ou perda súbita da visão ou dor ocular intensa, deve contactar imediatamente a Linha SNS 24 (808 24 24 24).