Empresa de vending de Oliveira do Bairro compra fábricas de copos e café para faturar 15 milhões

Fundada por Airton dos Santos Pedro e Gabriel Marques dos Santos em plena pandemia da Covid-19, a vendinGO comprou a fábrica da Madil, localizada em Santo Tirso, especializada na produção de copos de papel que abrange os formatos mais comuns no setor do vending.

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A aquisição desta unidade industrial com capacidade para produzir 720 copos por minuto, que foi reativada em três meses pelos novos donos, segue-se à compra da marca de café Caffier no primeiro trimestre deste ano, que diz ter uma capacidade de produção superior a 960 toneladas de café por ano.

Com a aquisição da Caffier, presente no mercado há mais de década e meia, a empresa de Oliveira do Bairro integrou também a marca Multispresso, reforçando desta forma a presença também no segmento de distribuição e retalho com cápsulas compatíveis com os principais sistemas do mercado.

O investimento nestas duas unidades industriais ascendeu a 1,8 milhões de euros e teve como objetivo passar a “integrar sob fabrico próprio toda a cadeia de produção do setor, do café ao copo”. Em comunicado, a empresa estima atingir um volume de faturação de 15 milhões de euros no final deste ano e criar 20 novos empregos “qualificados” na região de Aveiro.

Além de ter produção própria, a antiga Detalhe Alimentar – começou por atuar na revenda de produtos alimentares e acabou por adotar a nova designação em 2024 – é ainda distribuidora exclusiva de marcas Sante, bitee e Jr. Brownie no canal vending e impulso. No total, abastece mais de 300 operadores com um portefólio de 350 produtos.

“Somos exigentes connosco próprios porque sabemos que a execução é o que nos distingue. Agora integrando o fabrico, sabemos que será mais desafiante, mas estamos preparados e temos vários planos para continuar a reinvestir para alavancar o nosso ecossistema de soluções para setor vending”, refere o cofundador Gabriel Marques dos Santos.

O sócio Airton dos Santos Pedro, citado na mesma nota de imprensa, aponta a proximidade com o mercado e a capacidade de adaptação como a “maior vantagem” da empresa, que pretende “elevar o setor e oferecer aos operadores soluções que realmente fazem a diferença no seu negócio”.