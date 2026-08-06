Exército abre concurso de 16,5 milhões para compra de mais de 180 veículos

O Exército Português abriu um concurso internacional para a compra de “no mínimo” 186 veículos motorizados, com um preço base de licitação de mais de 16,5 milhões de euros. Ambulâncias, pesados de mercadorias e passageiros, motociclos ou furgão de passageiros são alguns dos veículos motorizados abrangidos neste concurso. As propostas têm de ser apresentadas até 19 de agosto.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Estado-Maior do Exército e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública abriram “concurso público, com publicidade internacional, para a aquisição de, no mínimo, 186 veículos para o Exército Português”. Dividido em 16 lotes, sendo que a mesma entidade pode concorrer a todos os lotes, o concurso prevê a aquisição de diversos tipos de veículos motorizados, com preços de licitação distintos, pode ler-se em Diário da República. Para esta aquisição está previsto um valor de licitação base de 16.578.727,53 euros.

O lote 1 visa a aquisição de Motociclos (501cc a 750cc), com um preço base de licitação, sem IVA, de 97.560,96 euros. No lote 2, ambulância do tipo B com um preço base de licitação de 2.832.000,00 euros. O lote 3 é referente à compra de um pequeno furgão (cinco lugares) com um preço base de 1.062.500,00 euros.

Já os lotes 4, 5 e 6 visa a aquisição de um furgão de passageiros (mais de seis lugares) por um preço base de 65 mil, 390 mil e 1,1 milhões de euros, respetivamente.

Os lotes 7 e 8, por seu turno, têm, cada um deles, como propósito a aquisição de um furgão de mercadorias, por 528.455,20 euros e : 162.601,62 euros, respetivamente.

Para uma VCL Pick-up 4X4 Cabine dupla está previsto um preço de licitação no lote 9 de 1.980.000,00 euros.

Um preço base de 220 mil euros é o valor previsto no lote 10 para a compra de um pesado de mercadorias com Chassis-cabine 4X2 (construção/trabalho pesado). No lote 11 para um pesado de mercadorias com Chassis-cabine 4×4 (construção/trabalho pesado) o preço base, sem IVA, é de 450 mil euros.

Os lotes 12 e 13 são é igualmente para pesados de mercadorias. Para o pesado com Chassis-cabine 6X6 (distribuição), o valor base de licitação é de 460 mil euros, enquanto no lote 13 para um pesado de mercadorias – tractores mercadorias (construção/trabalho pesado) está previsto uma licitação base de 975.609,75 euros.

O concurso tem ainda previsto três lotes para pesados de passageiros. No lote 14 para um pesado de passageiros com até 22 lugares há um valor base de licitação de 1.275.000,00 euros; para um com capacidade entre 23 a 30 lugares um preço base de 1.980.000,00 euros (lote 15) e, por fim, para um com capacidade de transportar mais de 41 passageiros um preço base de 3 milhões.

Cada lote tem critérios de adjudicação diferentes, com o preço e qualidade a pesarem nas decisões com pesos diferentes consoante o lote em causa.

O prazo para apresentação das propostas é 19 de agosto até às 23h59.

Pode consultar o anúncio em Diário da República aqui: