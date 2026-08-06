Geely quer liderar a próxima geração da mobilidade

João Reis, licenciado em engenharia mecânica pela Universidade do Porto e MBA em gestão da produção, lidera a operação da Geely e a sua implementação no mercado nacional. Com um percurso de mais de duas décadas ligado à inovação, ao desenvolvimento de negócio e à transformação digital. No Grupo Salvador Caetano desempenhou funções como Digital Project Manager, International Expansion Manager para a Europa e América Latina e Head of Business Development para estas regiões.

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A entrada da Geely no mercado português através do Grupo Salvador Caetano é mais do que o lançamento de uma nova marca, um sinal da profunda transformação que a indústria automóvel está a viver com o centro de inovação a deslocar-se para a Ásia. A Geely em pouco mais de duas décadas, passou de fabricante automóvel chinês para um dos maiores conglomerados mundiais de mobilidade.

Neste episódio do podcast ECO Auto, João Reis, COO da Geely Portugal, apresenta a estratégia de entrada da Geely no mercado português, integrada num plano de expansão europeia que este ano acelera com a chegada a países como Polónia, Itália, Grécia, Espanha, Países Baixos e Portugal, estamos a assistir a uma mudança do centro de gravidade da indústria automóvel resumindo assim uma das maiores transformações do setor.

A Geely estreia-se no nosso mercado com duas propostas distintas “Nem sempre a passagem de um automóvel a gasolina para um elétrico é fácil. Queremos ajudar nessa transição, com os novos Geely EX5, um SUV 100% elétrico, e o Starray EM-i, um SUV híbrido plug-in pensado para facilitar a transição de muitos condutores para a eletrificação.

João Reis explica também porque considera que a Geely é hoje muito mais do que um fabricante automóvel, o Grupo Geely pode ser visto como uma plataforma global de tecnologia para a mobilidade, é proprietário da Volvo, maior acionista individual da Mercedes-Benz Group, acionista da Aston Martin e com uma parceria com a Renault, investe igualmente em satélites de baixa órbita, chips próprios, mobilidade aérea e tecnologias de condução autónoma cuja tecnologia já experimentou em contexto real na China e da qual se considera adepto pela evolução dos hábitos de mobilidade

Num momento em que o automóvel se transforma rapidamente num produto dominado pelo software, o responsável acredita que a inovação será acelerada pela crescente concorrência das novas marcas chinesas que trazem propostas de valor muito competitivas e isso vai acelerar a inovação de toda a indústria.

Sobre a fiscalidade dos veículos eletrificados em Portugal considera que os privados continuam a ter um tratemnto discriminatório e diificl acesso a fiscalidade tem um impacto direto na adoção dos veículos elétricos, sublinhando o exemplo da Noruega que mostra isso de forma muito clara, com mais de noventa por cento de penetração de elétricos por conta da fiscalidade, não tendo um lado sustentável maior que o dos portugueses.

Quanto à infraestrutura de carregamento considera que apesar de continuar a crescer continua a existir alguma carência porventura de carregadores rápidos e existe também dificuldade de instalação de carregadores domésticos que atrasa a conversão para a eletrificação em geral e os objetivos da descarbonização.

A Geely prepara o lançamento oficial da marca em Portugal, previsto para setembro, com o alargamento da rede de concessionários e da chegada de novos modelos, entre eles o futuro Geely EX2, 100% elétrico do segmento B que pretende reforçar a ambição de vir a ser uma marca de topo em Portugal e desafiar as referências do setor.

Neste episódio com o COO da Geely em Portugal olhamos para a transformação da indústria, a tecnologia que está a mudar a mobilidade e o papel que a Geely pretende assumir neste novo ciclo: liderar a próxima geração da mobilidade.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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