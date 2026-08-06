Governo autoriza Força Aérea a gastar 6,7 milhões de euros para fornecimento alimentar

O Governo autorizou a Força Aérea Portuguesa (FAP) a realizar uma despesa de até 6,7 milhões de euros para o fornecimento contínuo de géneros alimentares às suas unidades, estabelecimentos e órgãos, assegurando o apoio logístico aos militares em serviço efetivo.

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A autorização da despesa foi aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, através de uma Resolução que permite à Força Aérea avançar com a contratação necessária para manter o abastecimento alimentar das suas estruturas.

A resolução “autoriza a Força Aérea a realizar uma despesa de até 6,7 milhões de euros para o fornecimento contínuo de géneros alimentares às suas unidades, estabelecimentos e órgãos, assegurando o abastecimento alimentar dos militares em serviço efetivo e a continuidade do cumprimento das missões da Força Aérea”, explicita o Governo em comunicado.

O contrato pretende assegurar a continuidade de uma capacidade de suporte considerada essencial ao funcionamento diário deste ramo das Forças Armadas, garantindo as condições necessárias para a manutenção das missões operacionais e de prontidão dos militares.