Lituânia alerta para possível operação russa com drones ucranianos contra países bálticos

A Rússia poderá estar a preparar operações no flanco leste da NATO com drones de fabrico ucraniano capturados, numa tentativa de provocar instabilidade na região báltica e criar divisões dentro da Aliança, segundo informações dos serviços de inteligência lituanos divulgadas pelo ministro da Defesa da Lituânia.

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O responsável lituano, Robertas Kaunas, afirmou que Moscovo poderá recorrer a drones ucranianos para simular ataques e atribuí-los a Kiev, através de drones capturados durante a guerra para lançar provocações contra países do Báltico, todos membros da NATO e fronteiriços com território russo, numa estratégia destinada a enfraquecer o apoio ocidental à Ucrânia.

“Estamos a falar de uma operação de bandeira falsa, usando um falso drone ucraniano. Um dos objetivos é fazer com que a NATO hesite e reduza o apoio à Ucrânia. Posso garantir que isso não vai acontecer”, frisou o ministro da Defesa lituano, citado pela Reuters.

A possibilidade surge num contexto de crescente preocupação da Aliança Atlântica sobre potenciais ações híbridas russas, incluindo sabotagem de infraestruturas críticas e potenciais ataques associados a Moscovo contra empresas da indústria da defesa, para testar a resposta dos aliados.

No mês passado, a Lituânia alertou os países vizinhos para reforçarem a segurança de infraestruturas críticas após obter informações de que a Rússia planeava ataques contra instalações de energia e transportes na região.

A Polónia e os três países bálticos — Estónia, Letónia e Lituânia — têm alertado para o risco de Moscovo procurar desviar atenções da guerra na Ucrânia através de ações de desestabilização nos territórios aliados.

Nos últimos meses, o flanco leste do bloco europeu tem enfrentado várias incursões russas. Em julho, a Roménia abateu pela primeira vez um drone que invadiu o seu espaço aéreo.