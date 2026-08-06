Marinha com ok de 21 milhões para modernizar Base Naval do Alfeite

A Marinha Portuguesa obteve luz verde do Governo para realizar a despesa de até 21 milhões de euros para modernizar as infraestruturas de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, através da central de compras NATO Support and Procurement Agency (NSPA). O investimento visa preparar as infraestruturas para receber novos meios navais.

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O Governo “autoriza a Marinha a realizar uma despesa de até 21 milhões de euros para a aquisição de serviços à NATO Support and Procurement Agency (NSPA), destinados à conceção, construção e fiscalização da empreitada de reparação, modernização e ampliação das instalações de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa – Alfeite”, refere em comunicado do Conselho de Ministros.

“O investimento permitirá reforçar e modernizar infraestruturas essenciais para acolher os novos meios navais previstos no plano de investimento da Defesa, aumentando a capacidade operacional da Marinha e contribuindo para o cumprimento das missões nacionais e dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da NATO, da União Europeia e das operações de busca e salvamento marítimo”, acrescenta a resolução aprovada pelo Executivo.

A intervenção surge num contexto de reforço do investimento português em capacidades de defesa, com a modernização das infraestruturas militares a acompanhar a aquisição de novos equipamentos e meios.

Porta-drones, novos navios de abastecimento e três novas fragatas — adquiridas no âmbito do programa de empréstimos SAFE — são alguns dos meios navais que estão previstos reforçar a frota da Armada.