Defesa

Marinha com ok de 21 milhões para modernizar Base Naval do Alfeite

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 6 Agosto 2026

A autorização de despesa para reparação, modernização e ampliação da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, permite reforçar e modernizar infraestruturas essenciais para acolher os novos meios navais.

A Marinha Portuguesa obteve luz verde do Governo para realizar a despesa de até 21 milhões de euros para modernizar as infraestruturas de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, através da central de compras NATO Support and Procurement Agency (NSPA). O investimento visa preparar as infraestruturas para receber novos meios navais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O Governo “autoriza a Marinha a realizar uma despesa de até 21 milhões de euros para a aquisição de serviços à NATO Support and Procurement Agency (NSPA), destinados à conceção, construção e fiscalização da empreitada de reparação, modernização e ampliação das instalações de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa – Alfeite”, refere em comunicado do Conselho de Ministros.

O investimento permitirá reforçar e modernizar infraestruturas essenciais para acolher os novos meios navais previstos no plano de investimento da Defesa, aumentando a capacidade operacional da Marinha e contribuindo para o cumprimento das missões nacionais e dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da NATO, da União Europeia e das operações de busca e salvamento marítimo”, acrescenta a resolução aprovada pelo Executivo.

A intervenção surge num contexto de reforço do investimento português em capacidades de defesa, com a modernização das infraestruturas militares a acompanhar a aquisição de novos equipamentos e meios.

Porta-drones, novos navios de abastecimento e três novas fragatas — adquiridas no âmbito do programa de empréstimos SAFE — são alguns dos meios navais que estão previstos reforçar a frota da Armada.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Marinha com ok de 21 milhões para modernizar Base Naval do Alfeite

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Marinha recruta 30 oficiais para várias especialidades

Tiago Martins d'Oliveira,

A Marinha abriu concursos para recrutar 30 oficiais em várias especialidades, incluindo Fuzileiros, Técnicos Navais e Técnicos de Saúde. As candidaturas decorrem até 25 de setembro.

1