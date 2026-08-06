Nors passa a controlar operação de camiões e autocarros da Volvo na região Centro

A operação de camiões e autocarros Volvo na região Centro vai passar a ser assegurada pela Nors Trucks and Buses Portugal VT, a empresa responsável pela distribuição e assistência destes veículos da marca em Portugal. Abrange os concessionários desta região e inclui a integração de cerca de 80 colaboradores.

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Esta reorganização da atividade da Volvo Trucks em Portugal concretiza-se por via da aquisição pela antiga AutoSueco da totalidade do capital da Ascendum Camiões, que até agora era controlada, em partes iguais, pela Ernesto Vieira & Filhos e pelo grupo liderado por Tomás Jervell.

Depois da Autoridade da Concorrência ter adotado uma “decisão de não oposição” a esta operação de concentração, a multinacional com sede no Porto sublinha que “a transição decorre entre organizações com uma relação acionista histórica, procurando assegurar estabilidade, continuidade operacional e uma receção próxima e acompanhada dos clientes atualmente servidos pela Ascendum Camiões”.

O grupo nortenho, que no ano passado voltou às compras no Canadá e viu os lucros caírem 26% para 51 milhões de euros, sublinha ainda que “a transição garante a continuidade da atividade, preservando o conhecimento, a experiência e a proximidade ao mercado construídos ao longo dos anos pelas equipas que servem clientes e parceiros nesta região”.

“Este passo representa um marco importante na estratégia de crescimento sustentado da Nors e no reforço da sua posição no mercado português de camiões e autocarros Volvo. Ao consolidar a cobertura geográfica, a capacidade operacional e a rede de assistência, a empresa cria condições para servir os clientes de forma ainda mais eficiente, próxima e integrada”, acrescenta.

Fundada em 1933 pelo avô do atual CEO, que em 2009 trocou o cargo de administrador financeiro pela liderança máxima do grupo, em substituição do pai, a Nors conta atualmente com mais de 150 unidades e está presente em 17 países: Portugal, Espanha, Áustria, Chéquia, Eslováquia, Roménia, Hungria, Croácia, Brasil, Turquia, Angola, Moçambique, Botswana, Namíbia, México, EUA e Canadá.

Quando substituiu 17 marcas das empresas que tinha espalhadas por sete países, o conglomerado que no final do ano passado empregava 4.950 pessoas em todo o mundo (dos quais 912 em Portugal, 948 no Brasil, 796 no Canadá e 333 em Angola) aproveitou para reorganizar as operações em cinco segmentos de negócio: Trucks & Buses (vale 55,5% das vendas), Construction Equipment (36,1%), Agro (2,9%), Aftermarket (4,2%) e Ventures (1%) — composta por participações na corretora de seguros Amplitude e na Sotkon, que está a investir no Entroncamento e ‘enterrar’ resíduos em Itália, Polónia e Sérvia.