Notas da 2.º fase dos exames enviadas às escolas ainda hoje. Reapreciações só amanhã

Os resultados da segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário e das provas finais do ensino básico serão enviados ainda esta quinta-feira às escolas, havendo condições para que a sua afixação aconteça esta sexta-feira. A garantia foi dada pelo Júri Nacional de Exames ao Ministério da Educação, que adianta ainda que os resultados da reapreciação das provas realizadas na primeira fase também poderão ser afixados esta sexta-feira, mas durante a tarde.

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“De acordo com o Júri Nacional de Exames (JNE), os resultados da segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário e das provas finais do ensino básico são enviados hoje [esta quinta-feira] às escolas, até às 17h30. Estão, segundo o JNE, reunidas as condições para a afixação e disponibilização das classificações aos alunos e às famílias na sexta-feira de manhã, como previsto“, indica o ministério liderado por Fernando Alexandre, numa nota enviada às redações.

Já no que diz respeito aos pedidos de reapreciação das provas feitas primeira fase, a tutela explica que os resultados serão disponibilizados aos estabelecimentos de ensino durante a manhã desta sexta-feira, para que “possam ser afixados durante o período da tarde”.

Ora, a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior termina esta quinta-feira, dia 6 de agosto, e o ministro da Educação tinha garantido, no Parlamento, que todos os alunos teriam a nota da reapreciação a tempo de concorrer à primeira fase.

Em comunicado, a tutela salienta, por um lado, que só será possível conhecer os resultados das reapreciações devido ao “elevado número de pedidos” e, por outro, que o regulamento prevê que, nas circunstâncias atuais, são dados até três dias seguidos após a divulgação do exame para apresentar ou alterar a candidatura.

Ou seja, mesmo sabendo a nota final só amanhã, estes alunos conseguirão participar na primeira fase de acesso ao ensino superior, conforme tinha sinalizado Fernando Alexandre, num debate parlamentar.

Na nota enviada às redações esta tarde, a tutela sublinha que, a partir desta sexta-feira, as escolas poderão começar a enviar os ficheiros PDF dos exames nacionais e das provas finais da segunda fase, medida que visa reforçar a “transparência e o rigor do processo de avaliação externa das aprendizagens dos alunos”.

Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais foram avaliados de forma digital, tendo o processo registado várias falhas técnicas, nomeadamente folhas de continuação em falta, leitura de QRCodes que resultou na associação incorreta de folhas a provas, erros na parametrização com impacto no cálculo da classificação e mecanismos insuficientes de comunicação com os professores classificadores.

Estas falhas resultaram em provas sem notas ou com notas erradas, além de terem obrigado ao adiamento por alguns dias da divulgação das classificações e do arranque da 2.ª fase de exames nacionais.

(Notícia atualizada às 16h23)