Peso da Alemanha no PIB europeu é cerca de 15 vezes superior ao de Portugal

O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia ascendeu a 18,8 biliões de euros em 2025, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. A Alemanha continua a ser a maior economia europeia, representando quase um quarto deste montante, superior em cerca de 15 vezes ao peso de Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os dados do organismo de estatística europeu revelam que, apesar dos crescimentos anémicos registados nos últimos anos, a Alemanha mantém-se como o ‘motor’ da economia europeia, com um PIB nominal de 4,5 biliões de euros, ou 23,8% do total da União Europeia. No ‘ranking’ segue-se França (15,8%), com as duas maiores economias a corresponderem a 40% do PIB nominal da UE.

Destaque ainda para Itália, com um peso de 12%. Por seu lado, Portugal situa-se a meio da tabela, com um PIB de cerca de 23 milhões de euros, correspondente a 1,6%. Um valor semelhante ao registado na Finlândia (1,5%) e superior ao da Grécia (1,3%). Por outro lado, Malta (0,1%) registou o menor PIB nominal da União Europeia, atrás do Chipre, Estónia e Letónia (todas com 0,2%).

Já quando analisado o PIB per capita, medido em Paridade de Poder de Compra (PPC), em 2025, os valores mais elevados registaram-se no Luxemburgo e na Irlanda. Corresponderam, respetivamente, a 238,7% e 237,3% da média da União Europeia, isto é, cerca de 2,4 vezes superior à média comunitária. Em contrapartida, na Bulgária e na Grécia, o PIB per capita representou pouco mais de dois terços da média da UE, situando-se em 68,1% e 68,4%, respetivamente. Já o PIB per capita para Portugal é estimado em 77%.

O Eurostat alerta, contudo, que as diferenças entre o PIB e indicadores como o rendimento ou o consumo podem resultar de diversos fatores. “Por exemplo, empresas detidas por investidores estrangeiros contribuem para o PIB do país onde operam, mas podem transferir os rendimentos gerados para os respetivos proprietários no estrangeiro. Da mesma forma, os trabalhadores transfronteiriços contribuem para o PIB do país onde trabalham, enquanto são contabilizados na população do país onde residem”, indica.

A Irlanda é um dos casos mais paradigmáticos. O peso do país é de apenas 3,4% do PIB da União Europeia, apesar de registar um dos PIB per capita mais elevados do mundo, fortemente influenciado pela localização contabilística de multinacionais.