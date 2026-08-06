Swisscom abre unidade em Lisboa com 40 pessoas em 2027

A Swisscom Switzerland anunciou esta quinta-feira que vai abrir uma nova unidade em Lisboa, juntando-se às localizações que já existem em Riga e Roterdão, com as operações a iniciarem-se já no próximo ano com 40 pessoas.

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Este novo centro de operações da operadora de telecomunicações suíça em Lisboa irá prestar serviços de tecnologia e negócio, o que inclui TI (tecnologias de informação), desenvolvimento de software e finanças, refere a empresa em comunicado.

A Swisscom “pretende iniciar as operações em 2027 com cerca de 40 colaboradores e expandir gradualmente a equipa para aproximadamente 200 colaboradores a médio prazo”.

O lucro da Swisscom subiu 6,9% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, para 668 milhões de francos suíços (cerca de 716 milhões de euros, à taxa de câmbio atual). Em igual período, as receitas do grupo caíram 3% para 7.221 milhões de francos suíços (7.7399 milhões de euros).

“Os resultados financeiros e o desempenho operacional do grupo Swisscom estão em linha com as nossas expectativas. Estamos no bom caminho e confirmamos as perspetivas para 2026“, afirma Christoph Aeschlimann, presidente executivo (CEO), sobre os resultados do primeiro semestre.

Porque escolheu Lisboa?

Lisboa combina condições operacionais competitivas, comentou fonte oficial da operadora suíça Swisscom, que vai abrir esta unidade na capital portuguesa, sem adiantar o montante de investimento planeado.

Contactada pela Lusa sobre a escolha da capital portuguesa, fonte oficial explicou que, na opinião do grupo suíço, “Lisboa combina (…) condições operacionais competitivas, uma excelente força de trabalho qualificada e um ecossistema digital em rápido crescimento”.

Além disso, “para nós, também faz sentido, do ponto de vista geopolítico, estabelecer uma presença em vários países”, acrescentou a mesma fonte.