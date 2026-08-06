Taxa Euribor desce em todos os prazos

A Euribor desceu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,477%, continuou abaixo das taxas a seis (2,687%) e a 12 meses (2,884%).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 2,687% , menos 0,030 pontos do que na quarta-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,030 pontos do que na quarta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também baixou, para 2,884% , menos 0,046 pontos que na sessão anterior.

, menos 0,046 pontos que na sessão anterior. No mesmo sentido, a Euribor a três meses cedeu, ao ser fixada em 2,477%, menos 0,017 pontos que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,9% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto: a três meses avançou 0,086 pontos, para 2,425%; a seis meses cresceu 0,051 pontos, para 2,647%; e a 12 meses, depois de ter baixado em junho, aumentou 0,057 pontos, para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as três taxas diretoras na reunião de 23 de julho, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro. Na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, a instituição subiu as taxas pela primeira vez desde setembro de 2023, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 9 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.