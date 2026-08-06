Habitação

Uma em cada dez casas são vendidas no espaço de uma semana

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  • 6 Agosto 2026

No segundo trimestre, uma em cada dez casas à venda em Portugal foi vendida no espaço de uma semana, com cidades como Aveiro, Coimbra e Porto a destacarem-se pela rapidez do mercado.

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  • Cerca de 10% das casas à venda em Portugal no segundo trimestre foram vendidas em menos de sete dias, segundo o Idealista.
  • Aveiro, Coimbra e Porto destacam-se como as capitais de distrito com mais vendas rápidas, enquanto Castelo Branco apresenta o mercado mais lento.
  • Lisboa, apesar da alta procura, tem apenas 5% das casas vendidas rapidamente, indicando uma absorção mais lenta da oferta.
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Cerca de 10% das casas colocadas à venda em Portugal no segundo trimestre saíram do mercado em menos de sete dias, revela uma análise do Idealista divulgada esta quinta-feira.

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Os dados mostram ainda que 18% dos imóveis foram vendidos entre uma semana e um mês, 31% entre um e três meses, 35% entre três meses e um ano, e apenas 6% permaneceram anunciados por mais de 12 meses.

Entre as capitais de distrito, Aveiro, Coimbra e Porto lideram as “vendas relâmpago”, com 11% das casas escoadas em menos de sete dias, seguidas por Braga (10%), Funchal (9%) e por Beja, Faro, Leiria e Viana do Castelo (8% cada).

No extremo oposto, Castelo Branco é a capital de distrito onde o mercado mais “arrasta”, com apenas 3% das vendas concretizadas nesse curto espaço de tempo e 44% dos imóveis a demorarem entre três meses e um ano a encontrar comprador.

Na análise por distritos e ilhas, é a Madeira que empata com o Porto no topo da tabela, com 15% das casas vendidas em menos de uma semana em ambos os territórios. Seguem-se Aveiro (12%), Coimbra (11%) e o trio Braga, Santarém e Viseu (10% cada), enquanto Guarda surge como o território mais lento, com apenas 3% de vendas rápidas e 44% dos imóveis a precisarem de três meses a um ano para serem colocados.

Lisboa, apesar de concentrar grande parte da procura, não figura entre os mercados mais dinâmicos: apenas 5% das casas na capital são vendidas em menos de sete dias, e 40% demoram entre três meses e um ano a sair do mercado — um sinal de que, mesmo com preços elevados, a absorção da oferta na região é mais lenta do que noutras zonas do país.

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