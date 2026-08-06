Vila Galé junta-se ao Grupo Pestana entre as 100 maiores cadeias hoteleiras do mundo
O Grupo Vila Galé e Pestana colocam Portugal entre os maiores nomes da hotelaria mundial. As duas cadeias nacionais integram o top 100 global, num ranking liderado por gigantes internacionais.
Portugal tem duas cadeias hoteleiras entre as 100 maiores do mundo. O Grupo Vila Galé entrou no ranking anual “The List”, da revista Hotels, ao alcançar a 100.ª posição na edição de 2026, enquanto o Pestana Hotel Group ocupa o 98.º lugar.
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O ranking, que ordena as empresas pela dimensão das suas operações, atribui à Vila Galé um total de 52 hotéis e 11.760 quartos em 2025. Face ao ano anterior, o grupo português subiu seis posições, passando do 106.º para o 100.º lugar, impulsionado pelo crescimento do portefólio, que aumentou de 45 para 52 unidades e de 9.947 para 11.760 quartos.
Já o Pestana Hotel Group mantém-se entre as 100 maiores cadeias hoteleiras do mundo, apesar de descer do 96.º para o 98.º lugar. O grupo sediado no Funchal contabiliza 111 hotéis e 12.271 quartos em 2025, acima dos 109 hotéis e 12.041 quartos registados no ano anterior.
O ranking é liderado por gigantes internacionais da hotelaria. A Marriott International ocupa o primeiro lugar, com 1,74 milhões de quartos distribuídos por 9.566 hotéis, seguida pela chinesa Jin Jiang International, com 1,54 milhões de quartos e 15.171 unidades, e pela Hilton, com 1,35 milhões de quartos em 9.158 hotéis.
Em comunicado, a Vila Galé afirma que pretende manter o ritmo de expansão nos próximos três anos, com novos projetos previstos em Portugal e no Brasil. Em território nacional, prepara a abertura das unidades Collection Paço Real de Caxias, Collection Mirandum, Collection Lisboa Tejo e Fado, Collection Tejo, Collection Terceira e Collection Penacova. No Brasil, o plano inclui os empreendimentos Vila Galé Paiva, Floripa, Brumadinho e Coruripe Nep Kids, além das unidades Collection Poesia, Collection Coruripe Alagoas e Collection Artes.
O reconhecimento internacional da hotelaria portuguesa estende-se também ao Pestana Hotel Group. Em maio, o grupo anunciou ter recebido 38 nomeações para os World Travel Awards e os World Golf Awards 2026, incluindo a distinção de Europe’s Leading Hotel Brand 2026, com hotéis nomeados em Portugal e em vários mercados internacionais, como Espanha, Estados Unidos, Brasil, Marrocos e São Tomé e Príncipe.
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