Andreia Pacheco assume direção de marketing do Standvirtual e do Autovit

Há mais de uma década no grupo OLX, a nova responsável irá também liderar a estratégia de marketing do Autovit, plataforma irmã do Standvirtual na Roménia.

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O grupo OLX nomeou Andreia Pacheco como head of marketing do negócio Motors em Portugal e Roménia. A nova responsável passa a liderar a estratégia de marketing do Standvirtual e do Autovit, as plataformas do grupo para a compra e venda de automóveis nos dois mercados.

A sua missão passará por acelerar o crescimento do negócio, fortalecer a ligação entre consumidores e profissionais do setor e posicionar ambas as marcas “como líderes na transformação da mobilidade”, através da inovação, da IA, da mobilidade elétrica, da informação de mercado e de uma experiência “cada vez mais simples, transparente e digital para quem compra ou vende um automóvel”, explica o grupo em comunicado.

A estratégia pretende ainda reforçar o papel dos dois negócios como fontes de informação credíveis sobre o mercado automóvel, disponibilizando estudos, dados exclusivos, análises de mercado e conteúdos especializados.

“O mercado automóvel está a atravessar uma das maiores transformações da sua história. A eletrificação, a Inteligência Artificial e a digitalização estão a mudar a forma como compramos, vendemos e utilizamos um automóvel. O nosso objetivo é continuar a posicionar o Standvirtual e o Autovit como as plataformas de referência para consumidores e profissionais”, explica Andreia Pacheco.

Há mais de uma década no grupo OLX, Andreia Pacheco iniciou funções em 2014 como marketing specialist do Standvirtual. Desde então passou por funções como head of content marketing, brand manager, marketing projects manager, senior brand marketing manager e head of marketing para Portugal, Roménia e Bulgária.

Na Roménia, foi responsável pela estratégia da categoria OLX Empregos. Liderou igualmente a criação do Resource, evento dedicado ao recrutamento promovido pelo grupo no mercado romeno. Foi também responsável pela idealização e concretização do Claim AI, o primeiro grande evento do grupo inteiramente dedicado à IA.