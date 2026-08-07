Autoridade da Concorrência deixa dona da Fnac comprar 11 lojas da Staples em Portugal

A Autoridade da Concorrência (AdC) não se opõe à compra pela Darty, dona da Fnac, de 11 lojas operadas pela Staples Portugal, considerando que a operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional”.

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Numa nota publicada no site, a AdC indicou que deliberou “adotar uma decisão de não oposição”, uma vez que “a operação de concentração notificada não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional”.

A transação de ativos abrange estabelecimentos comerciais localizados em Lisboa, Cascais, Setúbal, Lagoa, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Barcelos, Penafiel, Viana do Castelo, Vila do Conde e Santarém.

A Darty Portugal é 100% detida pela Darty SGPS, que pertence à Fnac Portugal e que, por sua vez, é propriedade da francesa Fnac Darty Participations et Services S.A., a sociedade controlada pela Fnac Darty S.A., que é a casa-mãe do grupo de distribuição retalhista de eletrónica de consumo em lojas físicas e online.

A empresa opera em Portugal através das insígnias Fnac e Darty e tem, atualmente, 53 lojas em território continental, uma loja na Região Autónoma da Madeira e duas em formato digital, além de três em regime de franchising.

As lojas MediaMarkt foram transformadas pela Fnac em Darty no final do ano passado. A nova marca chegou a Portugal na sequência da compra da MediaMarkt Portugal pelo Grupo Fnac Darty, em setembro de 2023. O objetivo do grupo septuagenário é atingir as 40 lojas até 2030, no âmbito de um plano de crescimento cujo impulso vem de um investimento acima dos 30 milhões de euros nos próximos quatro anos.

Segundo os dados consultados pelo ECO, em 2023 a Darty Portugal teve um volume de negócios de 4,08 milhões de euros e um resultado líquido superior a 67 mil euros. Quanto à Staples Portugal, faturou 76,12 milhões de euros em 2024 e lucrou aproximadamente 173 mil euros.