Candidaturas ao superior sobem 21,8% para máximo em 30 anos

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior terminou com 60.391 candidatos, mais 10.796 do que no ano passado, o que representa um aumento de 21,8% face aos 49.595 candidatos de 2025, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

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Segundo os dados do Instituto para o Ensino Superior, trata-se do número mais elevado de candidatos à primeira fase desde 1996, excluindo os anos da pandemia de Covid-19, período em que vigoraram regras excecionais para a conclusão do ensino secundário e para a utilização dos exames nacionais como provas de ingresso.

Os 60.391 candidatos registados este ano apenas são superados pelos valores registados durante a pandemia: 62.930 em 2020, 64.363 em 2021 e 61.834 em 2022. Antes desses anos, o número mais elevado remonta a 1996, quando foram registadas 68.797 candidaturas na primeira fase.

O aumento das candidaturas já tinha sido antecipado pelo ministro da Educação. Na segunda-feira, Fernando Alexandre garantiu que o número de candidatos já superava o registado no mesmo período do ano passado, apesar dos problemas e atrasos verificados na classificação dos exames nacionais.

O ministério liderado por Fernando Alexandre destaca ainda que este ano foi reposta a regra que permite às instituições de ensino superior definirem entre uma e três provas de ingresso para os cursos. Na prática, as instituições puderam acrescentar dois elencos alternativos, cada um constituído por uma única prova de ingresso, recuperando o modelo que vigorou até 2024.

De acordo com dados do Instituto para o Ensino Superior, dos 1.519 pares instituição/curso que podiam adotar um elenco com apenas uma prova de ingresso, 1.330 optaram por fixar pelo menos um desses elencos, o equivalente a 88%.

Segundo o Ministério da Educação, a medida respondeu às solicitações das instituições de ensino superior do interior, onde se verificou uma redução mais acentuada do número de colocados, tendo obtido parecer favorável do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e do Conselho Nacional de Educação.

O número de candidatos à primeira fase ainda poderá aumentar, uma vez que esta sexta-feira são divulgadas as notas dos exames nacionais da segunda fase e os resultados das reapreciações da primeira fase. Os estudantes cuja classificação seja alterada podem apresentar candidatura ou alterá-la até três dias após a divulgação dos resultados.

O período de candidaturas arrancou condicionado pelos atrasos na divulgação das classificações dos exames nacionais. No primeiro dia foram registadas apenas 304 candidaturas, mas a diferença face a 2025 foi diminuindo ao longo das duas semanas de candidatura, permitindo que a primeira fase terminasse com 60.391 candidatos, mais 21,8% do que no ano passado.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior serão divulgados a 23 de agosto. As matrículas e inscrições dos candidatos colocados decorrem entre 24 e 27 de agosto.