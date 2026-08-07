Cinemas tiveram em julho mais 21,2% de receitas de bilheteira face a 2025

Para estes valores contribuíram as estreias em julho dos filmes "A Odisseia", "Mínimos e Monstros", "Vaiana" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", todos com receitas superiores a um milhão de euros.

As salas de cinema registaram em julho 8,9 milhões de euros de receita de bilheteira, o que representa um aumento de 21,2% face a julho de 2025, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Além do acréscimo de 1,5 milhões de euros de receita face a igual período de 2025, os cinemas portugueses também tiveram um aumento de 10,2% de audiência, totalizando 1.235.350 espectadores.

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Para estes valores contribuíram as estreias em julho dos filmes “A Odisseia”, “Mínimos e Monstros”, “Vaiana” e “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, todos com receitas superiores a um milhão de euros.

“A Odisseia”, de Christopher Nolan, foi o filme mais visto de julho, apesar da estreia no dia 16, contabilizando 2,8 milhões de euros de bilheteira e 332.883 entradas. Em dois dias de exibição contabilizados, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, de Destin Daniel Cretton, foi visto por 139.343 espectadores e registou cerca de um milhão de euros de bilheteira.

Sobre a prestação das salas de cinema no acumulado entre janeiro e julho, o ICA revela que por lá passaram 6.696.013 espectadores, com uma muito ligeira subida de 0,3% face período homólogo de 2025. Já as receitas de bilheteira nos primeiros sete meses do ano fixaram-se em 46,1 milhões de euros, com uma subida de 8,5% comparando com o mesmo período de 2025.

A estreia de “A Odisseia” contribuiu para que, em julho, a Cinemundo subisse ao topo da tabela das distribuidoras com mais espectadores (2.466.423) e bilheteira (17,4 milhões de euros), superando a NOS Lusomundo Audiovisuais, recorrente líder do mercado da distribuição de filmes nas salas.

Desde o início de 2026, estrearam-se 243 filmes nos cinemas, dos quais 31 foram obras de produção ou coprodução portuguesa, o que representa uma quota de 12,8%. Esses 31 filmes foram vistos, até julho, por 85.193 espectadores — sendo uma quota de 1,3% da audiência total — e somaram 402.410 euros de receita, sendo apenas 0,9% do total de bilheteira.

Até julho, o ICA recebeu dados estatísticos relativos a 511 salas de cinema em todo o país, entre exibidores comerciais e auditórios de gestão municipal. Em julho de 2025, os dados diziam respeito a 540 salas de cinema.