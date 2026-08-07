Energia

Classe média absorveu maioria dos apoios do E-Lar

  • ECO
  • 9:32

Classe média recebeu 42,2 milhões dos 66 milhões de euros distribuídos pelo programa E-Lar. As famílias mais vulneráveis ficaram com 23,7 milhões, apesar do apoio visar combater a pobreza energética.

Dos 66 milhões de euros distribuídos pelo Governo através do programa E-Lar, 42,2 milhões foram atribuídos à classe média e 23,7 milhões às famílias mais vulneráveis, avança o Jornal de Notícias. Os beneficiários da tarifa social de energia receberam apenas cerca de um terço das verbas, apesar de o programa visar o combate à pobreza energética. No total, foram atribuídos 52.940 vouchers, com um valor máximo de 738 euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

De acordo com dados do Ministério do Ambiente e Energia, o programa recebeu 83.819 candidaturas nas duas fases. Inicialmente, a verba estava dividida em partes iguais entre beneficiários da tarifa social de energia e restantes candidatos, mas a reduzida adesão das famílias mais vulneráveis levou à reafetação de verbas para a classe média. Dos vouchers atribuídos, 16.203 foram destinados a beneficiários da tarifa social de energia e 36.737 aos restantes candidatos.

O programa registou ainda 39.590 processos rejeitados. Segundo o Ministério, quase 20 mil corresponderam apenas a intenções de candidatura que nunca chegaram a ser submetidas, enquanto 7.473 foram recusados por situações fiscais ou contributivas irregulares ou por problemas relacionados com o Código de Ponto de Entrega. O E-Lar apoiava ainda despesas com a instalação dos novos equipamentos e a remoção dos antigos, prevendo comparticipações entre 50 e 738 euros, consoante o tipo de beneficiário e do equipamento adquirido.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Classe média absorveu maioria dos apoios do E-Lar

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
e-lar

Eletrodomésticos. Novas regras no E-Lar após fraude na troca

ECO,

Beneficiários contornam as regras e tentam adquirir equipamentos elétricos sem ter um a gás para a troca ou a candidatar-se mesmo tendo equipamentos elétricos em casa. Dotação ainda não esgotou.