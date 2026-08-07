Dazn compra direitos da Liga Portugal para Espanha, Japão, Itália e Bélgica

“É ainda prematuro falar sobre futuros processos de aquisição de direitos", afirma João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, em resposta ao +M, quando questionado sobre a centralização.

A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, revelou esta sexta-feira que vai transmitir três jogos por jornada da Liga Portugal em quatro mercados internacionais, nomeadamente, Espanha, Itália, Japão e Bélgica. O acordo cobre as épocas 2026/27 e 2027/28 — ou seja, até à última época antes da centralização dos direitos televisivos, prevista para 2028/29.

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O entendimento foi estabelecido com a Sportfive, a agência responsável pela comercialização internacional dos direitos audiovisuais da competição, ficando os jogos disponíveis tanto em direto como a pedido. Na última época, a plataforma tinha transmitido alguns encontros da competição em Itália e no Japão.

A transmissão da Liga Portugal contará com comentários em inglês. No mercado espanhol, para a primeira jornada, está prevista a transmissão dos seguintes encontros:

Estrela Amadora x Sporting CP (8 de agosto)

FC Porto x Alverca (9 de agosto)

SL Benfica x Académico de Viseu (9 de agosto)

Questionado pelo +M sobre se este acordo sinaliza um interesse no processo de centralização, João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, afirma ser “ainda prematuro falar sobre futuros processos de aquisição de direitos”.

“A Dazn está permanentemente atenta a oportunidades que façam sentido para a sua estratégia e para os fãs nos mercados onde opera. A chegada da Liga Portugal à Dazn em Espanha, Itália, Bélgica e Japão demonstra o interesse que vemos na competição e o potencial de crescimento internacional do futebol português“, destaca ainda.

Por sua vez, Pedro Cubillos, executive director media da Sportfive, citado em comunicado, considera que “a Liga Portugal continua a consolidar-se como uma das competições de futebol mais atrativas da Europa, despertando um interesse crescente entre broadcasters e adeptos de todo o mundo”. “Este acordo com a Dazn é um claro exemplo de como o crescente atrativo internacional da competição está a criar novas oportunidades para expandir a sua audiência global e gerar maior valor para clubes, parceiros e adeptos”, aponta ainda.

A título de exemplo noutros mercados, na Alemanha, o canal desportivo Sportdigital garantiu a continuidade da competição até 2027/28. Nos EUA, a competição pode ser acompanhada na beIn Sports, que vai transmitir todos os jogos em exclusivo na atual época. Já no Brasil, a cobertura é através da ESPN Brasil.