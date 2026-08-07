Governo espanhol repõe controlos fronteiriços para viajantes de Itália até 7 de setembro

O Governo espanhol decidiu restabelecer, a partir das 00h00 de sábado, os controlos fronteiriços com Itália, em princípio até 7 de setembro, após Roma ter recusado levantar controlos semelhantes a viajantes provenientes de Espanha.

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O Governo de Itália repôs estes controlos a 1 de agosto, na sequência da entrada em massa de migrantes na cidade espanhola de Ceuta na semana passada, e Madrid tinha pedido esta sexta-feira que fossem levantados antes do próximo domingo, sob pena de adotar medidas “proporcionais” para proteger os interesses e a dignidade dos cidadãos espanhóis.

O pedido foi recusado pelo executivo de Giorgia Meloni, que disse não aceitar ultimatos, levando o Governo de Pedro Sánchez a impor controlos aos viajantes provenientes de Itália, que também pertence ao Espaço Schengen de livre circulação na União Europeia.

Os controlos espanhóis serão realizados de forma aleatória em portos e aeroportos e incluem a verificação da identidade e nacionalidade dos viajantes e, no caso de cidadãos de países terceiros, dos vistos ou autorizações de residência. Madrid justificou a decisão com a “persistente pressão migratória irregular” sobre Itália, recorrendo ao mesmo argumento utilizado por Roma para impor restrições aos viajantes provenientes de Espanha.

Segundo noticia o El País, o Governo espanhol admite encurtar o prazo caso as circunstâncias que motivaram a medida se alterem.