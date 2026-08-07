Liga Portugal Betclic convoca Luana do Bem para campanha da nova época

A campanha, desenvolvida pela Dentsu Creative, dá continuidade ao território “Em Nome do Futebol”. O planeamento de meios está a cargo da OMD Portugal.

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A Liga Portugal Betclic apostou na humorista Luana do Bem como protagonista da sua nova campanha de comunicação para a temporada 2026/27. Com o mote “Em Nome do Futebol, Vamos Todos a Jogo”, a campanha introduz a ambição de “levar o futebol para lá do estádio, aproximando a competição de todos os que vivem o jogo, dentro e fora das quatro linhas”. A Betclic é naming sponsor da competição desde 2023/24.

Desenvolvida pela Dentsu Creative, a nova campanha parte da ideia de que o futebol português não pertence apenas aos estádios ou aos dias de jogo e dá continuidade ao território “Em nome do Futebol”. No filme de lançamento, Luana do Bem surge como protagonista de uma viagem pelo país, colocando relva em campos, estradas, mercados, fábricas e casas.

“Esta campanha representa uma nova etapa na forma como queremos comunicar a Liga Portugal Betclic. O futebol português é feito de clubes, jogadores, adeptos, rivalidades, emoções e histórias que vão muito além dos 90 minutos”, explica Tiago Simões, country manager da Betclic Portugal, citado em comunicado.

Para Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, “a parceria com a Betclic tem sido importante para reforçar a notoriedade, a valorização e a projeção do futebol profissional português”.

“O futebol tem uma linguagem muito própria, cheia de expressões, emoções e momentos que fazem parte da vida de todos nós. O desafio foi entrar nesse universo com humor, sem perder o respeito pelo jogo e pelos adeptos“, destaca, por sua vez, Luana do Bem.

A campanha foi pensada para durar toda a temporada. Ao longo da época, terá diferentes declinações e conteúdos associados aos principais momentos da competição. O lançamento conta com presença em televisão, digital e outdoor, num planeamento de meios da OMD Portugal.