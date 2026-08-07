Marinha abre concurso para oficiais. Tem seis vagas

A Marinha Portuguesa abriu concurso para o Curso de Formação Básica de Oficiais destinado a voluntários para a prestação de serviço militar em Regime de Contrato (RC), na categoria de oficiais para as classes de técnico superior naval e técnico naval. Procura formações na área de Engenharia Civil, Eletrotécnica e Construção Naval. Tem seis vagas. As candidaturas decorrem até 25 de setembro.

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“A Marinha tem um programa intitulado “Vem fazer a tua tese à Marinha” que visa apoiar a concretização de mestrados nas áreas das engenharias, matemática, física e química. Neste contexto, os candidatos, cujos ciclos de estudos e projetos sejam considerados de relevância para a Marinha, após análise por júri próprio, têm apoio em termos financeiros (pagamento de propinas), bem como no acesso a infraestruturas e equipamentos no âmbito de experimentação”, pode ler-se em despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.

O atual concurso destina-se ao preenchimento de seis vagas para as classes de técnico superior naval e técnico naval, para engenharia civil (2), eletrotécnica (2) e construção naval (2).

Condições para candidatura

Nacionalidade portuguesa, mínimo de 18 anos até à data de incorporação, máximo de 27 anos até 31 de dezembro de 2027 são algumas das condições que os candidatos devem preencher.

Para ingresso na classe de técnico superior naval os candidatos devem ter “mestrado integrado ou mestrado em dois ciclos, devendo o 2.º ciclo ser da mesma área de formação da licenciatura (1.º ciclo)”, para ingresso nas classes de técnico naval deverá ter licenciatura.

O candidato à classe técnico naval não pode ainda ter sido condenado criminalmente em pena de prisão efetiva e/ou não possuir antecedentes criminais, ter a situação militar regularizada; ser titular de avaliação de mérito favorável, relativamente ao período de serviço militar eventualmente prestado; não ter sido eliminado em nenhum curso das Forças Armadas por motivos disciplinares, entre outras condições, elenca o despacho.

Pode encontrar aqui os detalhes das condições para a candidatura. E aqui pode ser feita a candidatura online.