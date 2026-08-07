Ministra garante que ciberataque à Águas de Portugal não afetou fornecimento de água

A ministra do Ambiente esclareceu esta sexta-feira, na Ericeira, que o ciberataque a várias empresas do grupo Águas de Portugal de há uma semana não afetou o fornecimento de água no país.

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“O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água“, afirmou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

O ciberataque, confirmou, aconteceu na sexta-feira passada e afetou várias empresas do grupo Águas de Portugal, que contactaram a Polícia Judiciária e outras entidades ligadas à cibersegurança.

O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água. Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente

“Quando se soube já estava praticamente resolvido, pelo menos na questão de estar tudo contido, de ser só a parte administrativa que tinha sido abrangida”, referiu a ministra.

O ataque foi dirigido aos sistemas de informação do grupo, provocando condicionalismos temporários em processos administrativos e nos canais de contacto com clientes e parceiros em algumas empresas.