Ministra garante que ciberataque à Águas de Portugal não afetou fornecimento de água
A ministra do Ambiente garantiu que o ciberataque a várias empresas do grupo Águas de Portugal de há uma semana não afetou o fornecimento de água no país.
A ministra do Ambiente esclareceu esta sexta-feira, na Ericeira, que o ciberataque a várias empresas do grupo Águas de Portugal de há uma semana não afetou o fornecimento de água no país.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água“, afirmou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.
O ciberataque, confirmou, aconteceu na sexta-feira passada e afetou várias empresas do grupo Águas de Portugal, que contactaram a Polícia Judiciária e outras entidades ligadas à cibersegurança.
O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água.
“Quando se soube já estava praticamente resolvido, pelo menos na questão de estar tudo contido, de ser só a parte administrativa que tinha sido abrangida”, referiu a ministra.
O ataque foi dirigido aos sistemas de informação do grupo, provocando condicionalismos temporários em processos administrativos e nos canais de contacto com clientes e parceiros em algumas empresas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ministra garante que ciberataque à Águas de Portugal não afetou fornecimento de água
{{ noCommentsLabel }}