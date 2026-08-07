Mundial faz receita do jogo online crescer 14,4% para 328 milhões no segundo trimestre

A receita bruta do jogo ‘online’ aumentou 14,4% para 328 milhões de euros no segundo trimestre, impulsionada pelo Mundial de Futebol, revelou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO).

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“A atividade dos operadores de jogo ‘online’ em Portugal, no segundo trimestre de 2026, gerou uma receita bruta de 328,2 milhões de euros – um crescimento de 14,4% face ao período homólogo e de 1,4% face ao trimestre anterior”, indicou, em comunicado.

Neste período, em resultado desta evolução, o Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) atingiu 92,1 milhões de euros, mais 13,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior. No segmento das apostas desportivas à cota, as receitas progrediram 14,6% para 125,1 milhões de euros.

Entre abril e junho, as receitas brutas de casino ascenderam 14,2%, acima do aumento de 12,2% registado no período homólogo. O número de contas de utilizadores ativas cresceu 8,4%, relativamente ao segundo trimestre de 2025, para 1,2 milhões. Por sua vez, os novos registos cresceram 17,7% em termos homólogos para 248.400.

“Os resultados confirmam que temos hoje um mercado sólido, que continua a crescer de forma sustentada, mas que está também numa fase de maior maturidade. O Mundial teve naturalmente um impacto importante nas apostas desportivas, trazendo para o mercado muitos jogadores ocasionais e é importante ter isso em conta na leitura destes números”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente do Conselho Diretivo da APAJO, Ricardo Domingues.