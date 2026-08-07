Notas dos exames da 2.ª fase e resultados das reapreciações divulgados esta sexta-feira

As notas dos exames nacionais do ensino secundário realizados na 2.ª fase e os resultados das reapreciações da 1.ª fase deverão ser publicados esta sexta-feira, bem como as pautas da 2.ª fase do 9.º ano.

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Os resultados da 2.ª fase dos exames nacionais dos 11.º e 12.º anos chegaram às escolas ainda na quinta-feira e, segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), há condições para que as pautas sejam afixadas durante a manhã.

A partir desta sexta-feira, as escolas poderão também enviar aos alunos as versões digitalizadas das respetivas provas classificadas, à semelhança do que aconteceu durante a 1.ª fase.

Em anos anteriores, a consulta das provas dependia da apresentação de um requerimento, mas o Governo decidiu, a partir deste ano, disponibilizar a cópia dos exames classificados a todos os estudantes para “reforçar a transparência e rigor do processo” devido às falhas na classificação eletrónica.

Serão também publicadas as notas da 2.ª fase das provas finais do 9.º ano.

Quanto aos pedidos de reapreciação de provas realizadas durante a 1.ª fase, os resultados só serão disponibilizados às escolas esta sexta-feira, mas o MECI assegurou que as pautas serão afixadas durante a tarde.

A tutela justificou a demora no processo de reapreciações com o “elevado número de pedidos”, que este ano ultrapassou os 20 mil, mais do triplo face ao ano passado.

Após a publicação desses resultados, os alunos terão três dias para submeter a candidatura à 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior caso só então reúnam as condições para concorrer, ou alterar a candidatura já submetida.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

Devido aos constrangimentos, a tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na quinta-feira, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 3 e 8 de setembro.