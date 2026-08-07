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Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 7 de agosto

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Foram analisadas 27 praias ao longo da faixa costeira continental (19 na costa ocidental, oito na costa sul do Algarve).