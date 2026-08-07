Portugal contribuiu com 81 milhões para resultado da Generali

O grupo Generali obteve prémios Brutos de 53,4 mil milhões mos primeiros seis meses do ano, aumento de 5,8% em relação ao primeiro semestre de 2025, impulsionados pelo crescimento de 6,3% em seguros Não-Vida e de 5,5% no ramo Vida.

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O resultado operacional Consolidado atingiu 4,5 mil milhões de euros, mais 11,2%, com contribuições positivas do ramo Vida (+8,8%), Não Vida (+4,7%) e da área de Asset & Wealth Management – que inclui o Banca Generali – com 735 milhões de euros – resultado +31,3% acima de igual período do ano passado.

Para estes resultados operacionais a operação portuguesa, a cargo da Generali Tranquilidade, contribuiu com 18 milhões de euros para o resultado operacional do segmento Vida (frente a 10 milhões em 2025) e com 63 milhões no segmento Não Vida, menos que os 69 milhões conseguidos no primeiro semestre de 2025.

As tempestades de janeiro e fevereiro em Portugal tiveram reflexos na rentabilidade global da Generali. Os seus efeitos no rácio combinado, um indicador de rentabilidade técnica em que é positivo um valor abaixo de 100%, foi negativo em 2,3%. Este facto contribuiu, modestamente dada a dimensão da operação portuguesa, para que o rácio combinado global do grupo piorasse de 91% para 91,5%.

Os ativos sob gestão atingiram os 944 mil milhões de euros no final de junho de 2026, enquanto os capitais próprios dos acionistas estabilizaram nos 32 mil milhões de euros, após pagamento de dividendos e continuação do plano de compras de ações próprias e adicionando os resultados deste primeiro semestre. O rácio de solvência baixou de 219% para 216%, revelando uma folga de capital considerável.

O mercado reagiu estavelmente com o valor das ações estáveis em torno dos 44 euros por ação na Bolsa de Milão, o que atribui ao conjunto do grupo Generali esta sexta-feira, um valor de mercado de 67 milhões de euros e um entreprise value de 108 mil milhões.