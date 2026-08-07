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BRANDS' ADVOCATUS Public Law Summit traz contratação pública ao debate com SpotGov como parceiro principal

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A parceria reforça a aposta do congresso no debate sobre o impacto da Inteligência Artificial na transformação da contratação pública.

A SpotGov, plataforma de Inteligência Artificial (IA) dedicada à modernização da contratação pública, é Main Sponsor da 1.ª edição do Public Law Summit, que se realiza no próximo dia 23 de outubro, no Super Bock Arena, no Porto.

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A startup portuguesa, fundada em 2025, está a criar o sistema operativo para a contratação pública: uma plataforma de IA que apoia mais de 100 empresas na gestão de cerca de 1,5 mil milhões de euros em contratos públicos, aproximadamente 10% do volume total em Portugal, através da identificação automática de oportunidades, análise de documentação e preparação e validação de candidaturas.

Num momento em que a transformação digital e a adoção de novas tecnologias assumem um papel cada vez mais relevante na Administração Pública, o envolvimento da SpotGov reforça a componente de inovação do Public Law Summit, bem como a ambição de promover uma reflexão abrangente sobre os principais desafios e oportunidades que se colocam ao setor público.

“A inteligência artificial está a transformar a forma como organizações públicas e privadas trabalham, e a contratação pública não será exceção. A parceria com a SpotGov permite-nos trazer para o Public Law Summit uma dimensão essencial deste debate: a forma como a tecnologia pode contribuir para processos mais eficientes, rigorosos e preparados para responder às exigências atuais da Administração Pública”, refere Ricardo Maia Magalhães, da Law Academy e organização do evento.

Para a SpotGov, o Public Law Summit é o contexto certo para este debate. A contratação pública representou 24,77 mil milhões de euros em Portugal em 2025 e continua a ser um dos setores com maior margem para transformação tecnológica. A presença da empresa como Main Sponsor reflete a convicção de que a discussão sobre a modernização deste mercado passa, cada vez mais, pela adoção de inteligência artificial.

João Alves, CEO da SpotGov, afirma que “associarmo-nos à primeira edição do Public Law Summit enquanto Main Sponsor reflete a nossa convicção de que a inovação tecnológica pode ter um impacto muito significativo na contratação pública. Este é um dos maiores mercados da economia portuguesa e um dos que mais impacto tem na competitividade do país. A inteligência artificial já está a transformar a forma como as empresas participam no setor, com mais eficiência, menos erros e mais concorrência, e isso tem consequências diretas na forma como o investimento público é alocado. O Public Law Summit é o espaço certo para discutir o caminho que já está a ser feito e o que ainda está por fazer”.

A parceria estende-se ainda ao programa do Public Law Summit, com a participação de João Alves enquanto orador, contribuindo para o debate sobre o impacto da IA na transformação da contratação pública e sobre os desafios que a inovação tecnológica coloca ao setor público. O CEO da SpotGov é licenciado e mestre em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico, com especialização em IA. Iniciou o seu percurso profissional na Boston Consulting Group, tendo posteriormente liderado projetos de inovação tecnológica e empreendedorismo antes de fundar a SpotGov.

Mais informações sobre o programa, oradores e inscrições encontram-se disponíveis aqui.

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