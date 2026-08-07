Trump recorre ao Supremo após tribunal ter bloqueado construção de salão de baile

O Presidente norte-americano anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal após um tribunal de recurso ter decidido bloquear a construção do salão de baile da Casa Branca e exigir que o projeto seja aprovado pelo Congresso.

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“Vamos recorrer imediatamente para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O exército e o Serviço Secreto [a agência federal responsável pela proteção do chefe de Estado norte-americano] consideram esta decisão horrível, motivada por razões políticas e ilegal”, escreveu Donald Trump na sua rede social, a Truth Social.

Trump defendeu a importância do salão de baile, um dos projetos do seu atual e segundo mandato, e invocou razões de segurança, ao considerar que a decisão hoje conhecida “coloca gravemente em risco a vida e o bem-estar de quem trabalha e virá a trabalhar na Casa Branca, incluindo todos os futuros presidentes dos Estados Unidos e as suas famílias”.

O governante afirmou ainda que o tribunal de recurso “se recusou a reconhecer que o salão de baile é uma oferta do Presidente Trump e de grandes patriotas dos Estados Unidos da América”.

O Tribunal de Recurso do Circuito do Distrito de Columbia deu razão aos defensores da preservação do património histórico que interpuseram uma ação judicial para impedir a construção do novo salão no recinto da Casa Branca.

O tribunal indicou ainda que iria suspender a aplicação da sua própria decisão por duas semanas, para permitir que a administração Trump pudesse recorrer da decisão no Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

“A decisão sobre se um salão de baile de grandes dimensões deve ou não ser construído cabe ao Congresso e não é uma questão que o Poder Executivo [administração] possa resolver por conta própria”, escreveu o tribunal na deliberação.

“Esta decisão não tem absolutamente nada a ver com o facto de o salão de baile proposto ser ou não desejável, do ponto de vista político. Esta decisão nem sequer significa necessariamente que os réus não possam, em última instância, construir o salão de baile”, adiantou a instância judicial no mesmo texto.

No entanto, frisou o tribunal, significa que “os réus não podem fazê-lo [continuar a construção] durante o processo judicial acelerado no tribunal distrital sem obter a autorização do Congresso, tal como exigido pela Constituição e pelas leis”.

Trump tem insistido na construção deste salão de baile na Casa Branca, que anunciou pouco depois de ter começado o segundo mandato, em janeiro de 2025, e voltou a sublinhar a alegada importância do novo espaço após o tiroteio no Jantar Anual de Correspondentes em Washington, ocorrido em abril passado.

Em junho, o jornal The Washington Post noticiou que esta construção custará até 600 milhões de dólares (cerca de 517 milhões de euros ao câmbio atual), metade dos quais financiados com fundos públicos.

O orçamento do projeto, um dos mais ambiciosos realizados no recinto da Casa Branca em mais de um século, tem aumentando de forma expressiva ao longo dos meses.