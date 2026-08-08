Carneiro concorda com PR sobre envio de diploma para Tribunal Constitucional
"Esse tema está muito bem decidido" pelo Presidente da República, disse José Luís Carneiro, afirmando não se querer pronunciar sobre o assunto.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, elogiou este sábado a decisão do Presidente da República, António José Seguro, de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno de estrangeiros.
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“Esse tema está muito bem decidido” pelo Presidente da República, disse José Luís Carneiro, afirmando não se querer pronunciar sobre o assunto.
O líder socialista, que falava aos jornalistas à entrada das Festas do Povo de Campo, Maior, no distrito de Portalegre, limitou-se a acrescentar que concorda a decisão presidencial.
Questionado pela agência Lusa sobre as críticas do partido Chega a este pedido de fiscalização prévia por parte do Tribunal Constitucional daquele diploma, o líder do PS também escusou-se a comentar.
Também questionado pelos jornalistas sobre as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves, o secretário-geral socialista preferiu ‘apontar baterias’ ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.
“Peripécias, peripécias, peripécias, aquela que mais me surpreendeu nas últimas horas foi mesmo termos um primeiro-ministro que jurou a pés juntos que não ia de férias” e vê-lo “em férias com o líder parlamentar”.
“E essa é uma peripécia que mostra bem o modo como nós devemos olhar para aquilo que são os compromissos e a palavra do primeiro-ministro”, argumentou.
Na sexta-feira o jornal diário Correio da Manhã noticiou que “o primeiro-ministro disse que não ia de férias”, mas “afinal foi”.
O jornal escreveu que Luís Montenegro “não resistiu” e rumou ao sul do País para “alguns dias de descanso e praia na companhia da família”, acompanhado pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.
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