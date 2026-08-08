Carneiro concorda com PR sobre envio de diploma para Tribunal Constitucional

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, elogiou este sábado a decisão do Presidente da República, António José Seguro, de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno de estrangeiros.

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“Esse tema está muito bem decidido” pelo Presidente da República, disse José Luís Carneiro, afirmando não se querer pronunciar sobre o assunto.

O líder socialista, que falava aos jornalistas à entrada das Festas do Povo de Campo, Maior, no distrito de Portalegre, limitou-se a acrescentar que concorda a decisão presidencial.

Questionado pela agência Lusa sobre as críticas do partido Chega a este pedido de fiscalização prévia por parte do Tribunal Constitucional daquele diploma, o líder do PS também escusou-se a comentar.

Também questionado pelos jornalistas sobre as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves, o secretário-geral socialista preferiu ‘apontar baterias’ ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Peripécias, peripécias, peripécias, aquela que mais me surpreendeu nas últimas horas foi mesmo termos um primeiro-ministro que jurou a pés juntos que não ia de férias” e vê-lo “em férias com o líder parlamentar”.

“E essa é uma peripécia que mostra bem o modo como nós devemos olhar para aquilo que são os compromissos e a palavra do primeiro-ministro”, argumentou.

Na sexta-feira o jornal diário Correio da Manhã noticiou que “o primeiro-ministro disse que não ia de férias”, mas “afinal foi”.

O jornal escreveu que Luís Montenegro “não resistiu” e rumou ao sul do País para “alguns dias de descanso e praia na companhia da família”, acompanhado pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.