Fumos do vulcão italiano Etna obrigam aeroporto de Catânia a suspender chegadas

Um fumo de cinzas e gases proveniente do Etna, um dos vulcões mais ativos do mundo, levou este sábado à suspensão dos voos de chegada no aeroporto de Catânia, na Sicília, anunciaram as autoridades aeroportuárias locais em comunicado.

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“Devido à atividade eruptiva do Etna e à consequente emissão de cinzas vulcânicas para a atmosfera, o espaço aéreo correspondente à nuvem (setor C1) foi encerrado”, indicou o aeroporto de Catânia.

“Todos os voos de chegada ao aeroporto de Catânia estão suspensos até às 12:00, hora local (11:00 em Lisboa). As partidas de aviões do aeroporto estão, por enquanto, a decorrer normalmente”, precisou.

A atividade do Etna, de onde se desprende uma densa nuvem de fumos e cinzas, está a ser monitorizada pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, que filma o vulcão e divulga as imagens no seu sítio na Internet.

Com 3.324 metros de altitude, o vulcão ativo mais alto da Europa registou numerosas erupções ao longo dos últimos 500.000 anos.

Em 2024, cerca de 12 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto internacional de Catânia, que serve a parte oriental da ilha, um dos destinos turísticos mais procurados de Itália.