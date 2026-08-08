Seguradoras

Multicare foca website como ponto único de acesso à área saúde da Fidelidade

  • ECO Seguros
  • 11:49

A seguradora procura agora concentrar num único ponto de acesso a informação sobre seguros, rede de prestadores e serviços digitais, com maior ligação a outros canais do grupo Fidelidade.

A Multicare lançou um novo website que pretende simplificar a relação digital dos clientes com a seguradora de saúde e reforçar a integração com o ecossistema digital da Fidelidade. A nova plataforma introduz alterações na pesquisa de prestadores, no acesso aos serviços de saúde e na apresentação das soluções de prevenção da seguradora.

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Maria Vasconcelos quer colocar “os clientes no centro e facilitando o acesso à informação, aos serviços e aos cuidados de saúde”.

Uma das principais novidades é a autenticação integrada com o ecossistema digital Fidelidade, permitindo uma ligação mais direta entre o novo site da Multicare e os restantes canais digitais do grupo.

A plataforma estreia também uma nova ferramenta de pesquisa de prestadores, desenvolvida de raiz, destinada a facilitar a identificação de profissionais e unidades de saúde. A melhoria da pesquisa surge como uma das alterações mais concretas na utilização do website, tornando mais simples a procura dos prestadores disponíveis na rede.

Outra das mudanças está relacionada com a forma como a Multicare apresenta o seu ecossistema de prevenção. O novo site dá maior visibilidade e acessibilidade a serviços e programas como a Medicina Online, o Multicare Vitality e o Programa de Rastreios, reforçando a componente de prevenção e acompanhamento da saúde para além da utilização tradicional do seguro.

O simulador de seguros também foi reformulado. Segundo a Multicare, a nova ferramenta é mais inteligente e passa a apresentar recomendações alinhadas com o perfil e as necessidades de cada utilizador, procurando tornar mais personalizada a escolha das soluções de saúde.

“O novo website da Multicare representa mais um passo na nossa estratégia de simplificação da experiência digital, colocando os clientes no centro e facilitando o acesso à informação, aos serviços e aos cuidados de saúde”, afirma Maria Vasconcelos, diretora de Marketing e Produto da Multicare.

A renovação do canal digital acontece num contexto em que a Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, conta, segundo a empresa, com mais de 1,2 milhões de clientes e uma quota de mercado de 35% em 2025,

A Multicare lançou em 2009 um programa de prevenção com rastreios regulares e, em 2016, a Medicina Online, que disponibiliza atualmente 14 especialidades médicas. Em 2020 lançou o Multicare Vitality e, em 2021, a cobertura de Saúde Mental.

Com o novo website, a seguradora procura agora concentrar num único ponto de acesso a informação sobre seguros, rede de prestadores e serviços digitais, ao mesmo tempo que reforça a ligação aos programas de prevenção e às restantes plataformas digitais do Grupo Fidelidade.

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