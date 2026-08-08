Multicare foca website como ponto único de acesso à área saúde da Fidelidade
A seguradora procura agora concentrar num único ponto de acesso a informação sobre seguros, rede de prestadores e serviços digitais, com maior ligação a outros canais do grupo Fidelidade.
A Multicare lançou um novo website que pretende simplificar a relação digital dos clientes com a seguradora de saúde e reforçar a integração com o ecossistema digital da Fidelidade. A nova plataforma introduz alterações na pesquisa de prestadores, no acesso aos serviços de saúde e na apresentação das soluções de prevenção da seguradora.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Uma das principais novidades é a autenticação integrada com o ecossistema digital Fidelidade, permitindo uma ligação mais direta entre o novo site da Multicare e os restantes canais digitais do grupo.
A plataforma estreia também uma nova ferramenta de pesquisa de prestadores, desenvolvida de raiz, destinada a facilitar a identificação de profissionais e unidades de saúde. A melhoria da pesquisa surge como uma das alterações mais concretas na utilização do website, tornando mais simples a procura dos prestadores disponíveis na rede.
Outra das mudanças está relacionada com a forma como a Multicare apresenta o seu ecossistema de prevenção. O novo site dá maior visibilidade e acessibilidade a serviços e programas como a Medicina Online, o Multicare Vitality e o Programa de Rastreios, reforçando a componente de prevenção e acompanhamento da saúde para além da utilização tradicional do seguro.
O simulador de seguros também foi reformulado. Segundo a Multicare, a nova ferramenta é mais inteligente e passa a apresentar recomendações alinhadas com o perfil e as necessidades de cada utilizador, procurando tornar mais personalizada a escolha das soluções de saúde.
“O novo website da Multicare representa mais um passo na nossa estratégia de simplificação da experiência digital, colocando os clientes no centro e facilitando o acesso à informação, aos serviços e aos cuidados de saúde”, afirma Maria Vasconcelos, diretora de Marketing e Produto da Multicare.
A renovação do canal digital acontece num contexto em que a Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, conta, segundo a empresa, com mais de 1,2 milhões de clientes e uma quota de mercado de 35% em 2025,
A Multicare lançou em 2009 um programa de prevenção com rastreios regulares e, em 2016, a Medicina Online, que disponibiliza atualmente 14 especialidades médicas. Em 2020 lançou o Multicare Vitality e, em 2021, a cobertura de Saúde Mental.
Com o novo website, a seguradora procura agora concentrar num único ponto de acesso a informação sobre seguros, rede de prestadores e serviços digitais, ao mesmo tempo que reforça a ligação aos programas de prevenção e às restantes plataformas digitais do Grupo Fidelidade.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Multicare foca website como ponto único de acesso à área saúde da Fidelidade
{{ noCommentsLabel }}