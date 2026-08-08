Polícia espanhola já pede passaporte a viajantes provenientes de Itália

A polícia espanhola já está a pedir o passaporte nos controlos fronteiriços aos viajantes provenientes de voos de Itália e, inclusivamente, à saída dos aviões, como mostram imagens divulgadas hoje pela Guardia Civil.

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Trata-se de controlos temporários nas fronteiras internas de portos e aeroportos para viajantes provenientes de Itália.

Os controlos estão em vigor desde as 00:00 de hoje e até às 00:00 de 07 de setembro, salvo se uma alteração das circunstâncias que motivaram a sua aprovação aconselhar a modificação desse prazo.

O Governo espanhol começou a aplicá-los depois de o Governo italiano se ter recusado a levantar as medidas que aplica aos viajantes provenientes de Espanha, na sequência da entrada em massa de pessoas em Ceuta a partir de Marrocos.

Fontes policiais confirmaram à EFE que, por enquanto, os controlos, realizados de forma aleatória, não estão a afetar o tráfego aéreo e portuário, nem mesmo nas Baleares e nas Canárias, regiões muito procuradas por turistas italianos.