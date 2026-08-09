Investidores regressam à Europa com lucros em alta

Os investidores estão a regressar às ações europeias, apoiados por uma época de resultados mais forte do que o esperado e pela descida dos preços do petróleo, noticia o Financial Times (acesso pago, em inglês). Os lucros das empresas europeias deverão crescer 22% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2025, segundo dados da FactSet, o melhor desempenho desde 2022.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os fluxos líquidos para ETF de ações europeias voltaram a terreno positivo em julho pela primeira vez desde o início do conflito entre os EUA e o Irão, no final de fevereiro. A BlackRock registou entradas de 4,4 mil milhões de dólares nos seus produtos de ações europeias, num movimento associado também à procura de alternativas à volatilidade das empresas de semicondutores e de inteligência artificial.

A melhoria dos resultados levou o Stoxx Europe 600 a sucessivos máximos históricos, com os bancos entre os setores de melhor desempenho. O índice europeu de bancos sobe mais de 21% este ano, contra 11,5% do Stoxx Europe 600. A descida do petróleo para menos de 90 dólares por barril e o crescimento de 0,4% da Zona Euro no segundo trimestre reforçaram ainda a atratividade da região.