Obras de Banksy em Londres custaram 175 mil euros aos contribuintes em limpeza e segurança

rês das obras mais recentes de Banksy custaram aos contribuintes do Reino Unido cerca de 175 mil euros em operações de limpeza e segurança, revelou hoje a estação pública britânica BBC.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Três das obras mais recentes que o artista de rua britânico Banksy realizou em Londres custaram aos contribuintes do Reino Unido cerca de 175 mil euros em operações de limpeza e segurança, revelou hoje a estação pública britânica BBC.

O maior custo individual corresponde a um mural pintado nos Reais Tribunais de Justiça de Londres, em setembro de 2025, onde Banksy retratou um juiz a erguer o martelo sobre um manifestante que segurava um cartaz. Os trabalhos de remoção e segurança deste mural custaram mais de 85 mil libras (99.203 euros), confirmou o Ministério da Justiça britânico, na sequência de um pedido de acesso à informação pública apresentado pela BBC.

Como se trata de um edifício classificado como Grau II, é obrigatório preservar o seu aspeto original. Assim, logo após a conclusão da obra, foi apresentada uma queixa por “danos materiais” à polícia, tendo a zona sido isolada e os trabalhos de limpeza tiveram início imediatamente.

A obra mais recente de Banksy, uma estátua de um homem a segurar uma bandeira prestes a cair de um pedestal, situada desde abril perto de Trafalgar Square, custou à Câmara Municipal do distrito de Westminster cerca de 60 mil libras (70 mil euros) entre as barreiras de segurança, a manutenção e o pagamento de um segurança para vigiar o local.

De acordo com a autarquia, a propriedade da estátua, que continua exposta, “pertence agora à Câmara Municipal, na qualidade de proprietária do terreno”, e estão a ser estudadas “opções a curto, médio e longo prazo“.

Em agosto de 2024, no âmbito de uma série de obras diárias com temas animais apelidada de “o Jardim Zoológico de Londres”, Banksy transformou uma guarita da Polícia da Cidade de Londres num aquário de piranhas.

A guarita foi removida, com um custo de cerca de 2.500 euros. A partir do próximo mês de novembro, será exibida no novo Museu de Londres (“London Museum”), segundo a agência de notícias espanhola Efe.

A obra de Banksy, considerado um dos artistas urbanos mais influentes da atualidade, apesar de a sua identidade ser desconhecida, provoca sempre um enorme alvoroço e já foi roubada, apagada ou leiloada por valores na ordem dos milhões, levando à questão se será arte ou vandalismo.

O porta-voz do Partido Conservador para a Justiça, Nick Timothy, considerou “indignante” que se tenha de gastar dinheiro dos contribuintes para limpar “os estragos” causados por Banksy, que, afirmou, “parece acreditar que tem o direito de danificar edifícios públicos com impunidade”.

A crítica de arte Estelle Lovatt defendeu, por outro lado, que o trabalho do grafiteiro atrai uma enorme quantidade de turistas, “une as pessoas” e “torna a arte acessível, porque não é preciso pagar entrada numa galeria”.