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Autoridade da Concorrência notificada da compra do Grupo Retail

  • Lusa
  • 13:26
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A Autoridade da Concorrência foi notificada na semana passada da compra do Grupo Retail, especializado em serviços de construção civil, pela sociedade PGCF e pela Fernando Silva - Investimentos.

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada em 4 de agosto da compra do Grupo Retail pela sociedade PGCF e pela Fernando Silva — Investimentos, informou esta segunda-feira o regulador.

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“A operação de concentração consiste na aquisição, pela PGCF Holding B.V. (PGCF) e pela Fernando Silva — Investimentos, S.A. (FSI), do controlo conjunto da Retail Concept Group, S.A. (Group Retail)”, lê-se na informação divulgada. A PGCF é uma sociedade integrada no Grupo Fuste, um grupo de empresas que desenvolve atividade nas áreas da arquitetura e construção.

Já o Grupo Retail dedica-se à prestação de serviços de construção civil, sendo, atualmente, detida em exclusivo pela FSI, sociedade que não exerce qualquer atividade autónoma para além do controlo do Grupo Retail.

Quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.

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