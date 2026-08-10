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Como identificar e proteger-se contra fraudes e esquemas financeiros

  • ECO Seguros
  • 10 Agosto 2026

Hoje vamos falar sobre fraudes e esquemas financeiros.

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Pagamentos:

Verifique a Segurança: Antes de fazer um pagamento online, certifique-se de que o site é seguro (procure “https” no URL).

Suspeite de Ofertas Irresistíveis: Desconfie de produtos ou serviços com preços demasiado baixos.

Investimentos:

Pesquise e Verifique: Investigue sempre a empresa ou pessoa que oferece o investimento. Confirme a legitimidade junto de entidades reguladoras.

Evite Pressões: Esquemas fraudulentos frequentemente pressionam para decisões rápidas. Nunca tome decisões de investimento sob pressão.

Créditos:

Compare Ofertas: Desconfie de créditos com condições demasiado vantajosas em comparação ao mercado.

Verifique as Credenciais: Certifique-se de que a entidade que oferece o crédito está registada e é reconhecida.

Criptoativos:

Investigue a Plataforma: Utilize apenas plataformas de criptomoedas conhecidas e regulamentadas.

Cuidado com Promessas Exageradas: Promessas de retornos rápidos e elevados são frequentemente indicativas de fraudes.

Proteja a Sua Carteira: Utilize medidas de segurança como autenticação de dois fatores e carteiras físicas (hardware wallets).

Dicas Gerais:

Proteja os Seus Dados: Nunca partilhe informações pessoais ou financeiras via e-mail ou telefone sem confirmar a autenticidade do pedido.

Relate Suspeitas: Se suspeitar de uma fraude, denuncie imediatamente às autoridades competentes.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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