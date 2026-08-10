Como identificar e proteger-se contra fraudes e esquemas financeiros
Hoje vamos falar sobre fraudes e esquemas financeiros.
Sabe como identificar e proteger-se contra fraudes e esquemas financeiros?
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Pagamentos:
Verifique a Segurança: Antes de fazer um pagamento online, certifique-se de que o site é seguro (procure “https” no URL).
Suspeite de Ofertas Irresistíveis: Desconfie de produtos ou serviços com preços demasiado baixos.
Investimentos:
Pesquise e Verifique: Investigue sempre a empresa ou pessoa que oferece o investimento. Confirme a legitimidade junto de entidades reguladoras.
Evite Pressões: Esquemas fraudulentos frequentemente pressionam para decisões rápidas. Nunca tome decisões de investimento sob pressão.
Créditos:
Compare Ofertas: Desconfie de créditos com condições demasiado vantajosas em comparação ao mercado.
Verifique as Credenciais: Certifique-se de que a entidade que oferece o crédito está registada e é reconhecida.
Criptoativos:
Investigue a Plataforma: Utilize apenas plataformas de criptomoedas conhecidas e regulamentadas.
Cuidado com Promessas Exageradas: Promessas de retornos rápidos e elevados são frequentemente indicativas de fraudes.
Proteja a Sua Carteira: Utilize medidas de segurança como autenticação de dois fatores e carteiras físicas (hardware wallets).
Dicas Gerais:
Proteja os Seus Dados: Nunca partilhe informações pessoais ou financeiras via e-mail ou telefone sem confirmar a autenticidade do pedido.
Relate Suspeitas: Se suspeitar de uma fraude, denuncie imediatamente às autoridades competentes.
Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Como identificar e proteger-se contra fraudes e esquemas financeiros
{{ noCommentsLabel }}