Consórcio que inclui Bezos perto de comprar participação no clube inglês Liverpool

Um consórcio liderado por Amit Bhatia e que inclui o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o cofundador da rede social Facebook, Eduardo Saverin, está prestes a fechar um acordo para adquirir cerca de um terço das ações do Liverpool Football Club, avança esta segunda-feira a Sky News.

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Segundo a estação de televisão britânica, o Fenway Sports Group (FSG), acionista maioritário do clube inglês desde 2010, prepara-se para fazer um anúncio sobre o negócio ainda esta semana.

O grupo de investidores é liderado por de Amit Bhatia, genro do bilionário do setor siderúrgico Lakshmi Mittal e, até recentemente, acionista do Queens Park Rangers — clube que atualmente atua no Championship, a segunda principal divisão do futebol em Inglaterra.

Embora a fonte citada pela Sky News tenha indicado que o anúncio deverá ocorrer nos próximos dias, admitiu que também poderá ser adiado para a próxima semana.

Caso se concretize, o negócio tornará um trio das pessoas mais ricas do mundo como coproprietários do clube de Anfield, o mais bem-sucedido da história do futebol inglês com 69 títulos oficiais, 20 deles correspondentes ao troféu de campeão da Premier League.

Só Jeff Bezos tem uma fortuna avaliada em mais de 280 mil milhões de dólares, segundo uma estimativa da Forbes, enquanto o património de Eduardo Saverin deverá ascender a mais de 32 mil milhões de dólares.

O investimento que o consórcio planeia realizar na aquisição de uma participação no Liverpool poderá, alegadamente, valorizar o clube em seis mil milhões de dólares, tornando-o num dos negócios mais lucrativos de sempre no universo do futebol.

A notícia surge após se saber que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, planeia criar uma empresa, com acionistas privados, de forma a explorar os direitos comerciais das principais provas mundiais de futebol, incluindo do Campeonato do Mundo. Esta proposta da mais alta entidade do “desporto-rei” tem suscitado, nas últimas semanas, críticas de várias figuras do futebol e até apelos à demissão de Infantino.