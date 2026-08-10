Custo para construir uma casa nova aumenta 7,2% à boleia da mão-de-obra

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 7,2% em junho, em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A subida representa um aumento de 0,3 pontos percentuais face à variação observada no mês anterior. O custo da mão de obra foi o fator que mais contribuiu para esta evolução, ao aumentar 8%, depois de ter registado uma subida de 7,6% em maio.

Já o preço dos materiais registou uma variação homóloga de 6,5%, ligeiramente acima dos 6,4% observados no mês anterior. Entre os materiais que mais contribuíram positivamente para a variação agregada do índice destacam-se os betumes, com uma subida de cerca de 35%, bem como o fio de cobre nu e revestido e os tubos de PVC, ambos com aumentos de cerca de 25% face ao mesmo período do ano anterior.

Não se registou qualquer redução homóloga nos preços dos materiais considerados na formulação do índice.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a variação mensal do índice os custos de construção de habitação nova aumentaram 0,6% em junho, embora este crescimento tenha desacelerado face aos 1,1% registados em maio.