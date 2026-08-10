Delta Cafés termina ‘viagem’ de campanhas pelo país no Alentejo

Depois de Lisboa, Porto, Algarve e Oeste, a Delta Cafés encerra o seu ciclo de campanhas de comunicação regionais na terra que a viu nascer.

A Delta Cafés conclui no Alentejo o seu percurso de campanhas regionais pelo país, iniciado em junho com uma nova vaga da campanha dedicada a Lisboa. Com “Há muito Alentejo em Delta”, a marca regressa ao seu berço, em Campo Maior, e pretende celebrar as pessoas, os saberes e as tradições que moldam o caráter da região.

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“Entre campos de cortiça, a tapeçaria de Arraiolos, o céu estrelado do Alqueva e as flores de papel que anunciam o regresso das emblemáticas Festas do Povo de Campo Maior, dez anos depois, a campanha dá voz a histórias e pessoas reais, revelando os seus ofícios e celebrando diferentes formas de viver, criar e preservar a região”, explica a marca em comunicado.







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“Só faria sentido fechar este capítulo de campanhas regionais no Alentejo, a região que viu nascer a Delta Cafés e que continua a inspirar a forma como olhamos para o futuro. Falar do Alentejo é voltar à origem: é falar do tempo, da dedicação, dos saberes transmitidos entre gerações e da força das comunidades que mantêm viva a identidade desta incrível região. E falar da Delta Cafés é, também, descrever uma região e uma origem que tanto nos orgulham”, afirma Mónica Oliveira, diretora de marketing e comunicação de cafés do Grupo Nabeiro.

Com visibilidade em meios de exterior e digital, a campanha contará com comunicação na região do Alentejo e em localizações “de elevada afinidade” com este território. A criatividade é da BBDO Portugal e o planeamento de meios da Initiative.