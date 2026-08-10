Empresa de Buffett regressa às compras e fecha dois grandes negócios

⚡ ECO Fast A empresa de Warren Buffett intensificou suas aquisições no segundo trimestre, com a Berkshire Hathaway a investir 34,5 mil milhões de euros em ações, superando em 41% o volume de alienações.

As vendas de ações aumentaram 2,4 vezes em relação ao ano passado, maioritariamente de empresas a operar no setor do consumo, totalizando 24,4 mil milhões de euros.

Em paralelo a um cenário de expansão e de aumento do lucro, os resultados da Berkshire Hathaway mostram alguns percalços nos bastidores operacionais com provisões significativas.

Warren Buffett voltou às compras em força no segundo trimestre. Após períodos em que as vendas dominavam, a Berkshire Hathaway — conglomerado do Oráculo de Omanha que negoceia com uma capitalização bolsista de 970 mil milhões de euros — investiu cerca de 34,5 mil milhões de euros em ações ao longo do primeiro semestre e vendeu 24,4 mi milhões de euros.

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Esta atividade no mercado foi acompanhada por uma duplicação homóloga dos resultados líquidos no segundo trimestre para cerca de 22,5 mil milhões de euros.

A Berkshire Hathaway, agora liderada por Greg Abel, justifica este desempenho com “ganhos de investimento” e “lucros operacionais” de cerca de 11,4 mil milhões de euros, distribuídos pelos segmentos de seguros, ferrovia, energia, indústria, serviços e retalho.

As contas apresentadas na sexta-feira ao regulador do mercado de capitais dos EUA (SEC) mostram que o conglomerado do Oráculo de Omaha — como também é conhecido Buffett — regressou ao papel de comprador líquido em ações cotadas, ao mesmo tempo que se mostrou também particularmente ativo tanto nas compras como nas vendas.

No plano das alienações, a Berkshire Hathaway refere que as receitas provenientes da venda de ações foram de aproximadamente 24,4 mil milhões de euros entre janeiro e junho, 2,4 vezes acima dos números registados no mesmo período do ano passado , enquanto os títulos vendidos “geraram mais‑valias tributáveis de 2,3 mil milhões de dólares [cerca de 2 mil milhões de euros] no segundo trimestre e de 9,5 mil milhões nos primeiros seis meses de 2026 [cerca de 8,3 mil milhões de euros]”.

, enquanto os títulos vendidos “geraram mais‑valias tributáveis de 2,3 mil milhões de dólares [cerca de 2 mil milhões de euros] no segundo trimestre e de 9,5 mil milhões nos primeiros seis meses de 2026 [cerca de 8,3 mil milhões de euros]”. Ao nível das aquisições, a empresa de Buffett confirma que as compras de ações atingiram cerca de 34,5 mil milhões de euros, mais 42% do que o volume de vendas no mesmo período. Esta diferença ajuda a explicar a subida de 8,7% da carteira de ações para mais de 283 mil milhões de euros.

A desagregação da carteira por setores permite identificar que a “fatia de leão” das novas posições e reforços de participações já existentes vieram do segmento “comercial, industrial e outros”, com o custo de aquisição dos títulos a subir 41,5% para cerca de 72 mil milhões de euros — seja pela abertura de novas posições, seja pelo reforço de participações já detidas.

Em sentido contrário, a rubrica de “produtos de consumo” viu o custo de aquisição recuar 27% para 7,6 mil milhões de euros, sugerindo vendas líquidas nesta área, ao passo que em “bancos, seguros e finanças” o custo de aquisição aumentou ligeiramente (menos de 2%) para 13,8 mil milhões de euros.

A concentração das principais apostas mantém‑se elevada, com as cinco maiores participações a agregarem dois terços do portefólio de investimentos (cerca de um ponto percentual acima do rácio registado no final de 2025), com este leque de empresas a ser preenchido por Alphabet, American Express, Apple, Bank of America e Coca‑Cola.

Entre as principais posições do portefólio de Buffett, destaque ainda para um lote de ações preferenciais e warrants da Occidental Petroleum avaliados através de modelos de fluxo de caixa e de opções, e de participações por equivalência na Kraft Heinz e na própria Occidental. Fora de bolsa, a Berkshire selou duas operações de grande dimensão:

A 2 de janeiro concluiu a compra da OxyChem , o negócio químico da Occidental Petroleum, por cerca de 8 mil milhões de euros, incorporando ativos avaliados em 9,1 mil milhões, dos quais 6 mil milhões de euros em propriedades e equipamento.

, o negócio químico da Occidental Petroleum, por cerca de 8 mil milhões de euros, incorporando ativos avaliados em 9,1 mil milhões, dos quais 6 mil milhões de euros em propriedades e equipamento. Já a 31 de maio, assinou o acordo para adquirir a Taylor Morrison Home, uma promotora e construtora residencial norte-americana (que fornece ainda serviços financeiros como hipotecas, seguros e serviços de escritura aos seus clientes), por 72,50 dólares por ação, num negócio avaliado em cerca de 5,8 mil milhões de euros e concluído a 24 de julho, já fora do trimestre em análise.

Em paralelo a este cenário de expansão e de aumento do lucro do conglomerado empresarial de Buffett, os resultados da Berkshire Hathaway mostram alguns percalços nos bastidores operacionais.

É disso exemplo provisões de relevo para contingências legais, com a subsidiária PacifiCorp a reconhecer perdas prováveis de quase 2,5 mil milhões de euros devido a litígios associados aos incêndios florestais de 2020 e 2022; e ainda processos anti-concorrenciais enfrentados pela HomeServices, acusada de inflacionar comissões de mediação imobiliária.

Os números do primeiro semestre da empresa de Buffett confirmam a resiliência do modelo de negócio construído ao longo de décadas que se traduz numa rendibilidade média anualizada de 19,7% desde 1965 até ao final do ano passado, quase o dobro do desempenho do índice acionista norte-americano S&P 500.

Ao cruzar o regresso às aquisições nas bolsas com a entrada na indústria química e na promoção imobiliária, a Berkshire Hathaway, agora sob a liderança de Greg Abel, mostra capacidade para mobilizar capital em múltiplas frentes, assumindo uma postura de investimento ativa, capaz de absorver os embates judiciais das suas subsidiárias enquanto aplica a liquidez retida para garantir as fundações dos resultados dos próximos anos.