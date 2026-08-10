FBI liga empresa portuguesa a rede de venda de helicópteros para o Irão

A empresa portuguesa Business United e o seu proprietário, António Mira, foram sancionados pelos EUA após o FBI ter identificado a firma como alegada intermediária em várias operações envolvendo helicópteros e peças destinadas à iraniana Pasargad Helicopter Company, ligada à frota militar do Irão, avança o Público. As sanções determinaram o congelamento de bens e impedem qualquer transação com cidadãos ou empresas norte-americanas, expondo Portugal como potencial nó de uma cadeia logística internacional sujeita a escrutínio federal que inclui também a Suécia, a Alemanha, o Uruguai e a Turquia.

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Miguel Frasquilho, ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e antigo chairman da TAP, passou pela empresa, embora os documentos norte-americanos não lhe atribuam responsabilidade nos factos investigados.

Em resposta ao Público, o antigo secretário de Estado do Tesouro (2002-2003) do Governo de Durão Barroso afirmou que nunca foi sócio nem teve participação no capital da Business United. “Nunca tive rigorosamente nada que ver” com operações de compra ou venda de helicópteros e componentes aeronáuticos, assegurou, revelando que só em 2023 iniciou uma colaboração “informal” e não executiva, sem remuneração, por amizade com António Mira, numa intervenção que, assegura, se limitava a contactos institucionais, incluindo reuniões de câmaras de comércio e contactos com embaixadas em Portugal.