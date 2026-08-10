Força Aérea avança com obras de 2,8 milhões na base de Beja

A Força Aérea Portuguesa vai realizar obras na Base Aérea de Beja para servir as esquadras de voo na sua atividade operacional. A empresa Nova Gente Empreitadas SA foi a vencedora do concurso público com um encargo total de mais de 2,8 milhões de euros.

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O concurso público para Construção de Edifício 131-553 na Base Aérea 11 – Beja foi lançado em fevereiro deste ano com uma base de licitação de 2.450.000,00 euros, sem IVA. A empresa Nova Gente, Empreitadas SA foi a vencedora do concurso, no qual participaram a Anteros Empreitadas, a Carvalho & Fonseca e a Periciargumento SA, segundo a informação disponível no Portal Base publicada em agosto.

“O procedimento concursal em causa destina-se à construção de edifícios de raiz para servir as esquadras de voo da base, reforçando as infraestruturas de apoio à sua atividade operacional”, adianta porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar.

O contrato foi fechado por 2.296.729,20 euros, valor a que acresce o IVA totalizando 2.824.976,91 euros. O montante será liquidado “mediante apresentação de faturas elaboradas com base em Autos de Medição devidamente certificados e de acordo com a seguinte partição plurianual: valor em 2026 de 436.632,90 euris (c/IVA) e o valor em 2027 de 2.388.344,01 euros (c/IVA)”, pode ler-se no contrato.

Será custeado por saldos de receitas próprias da Força Aérea e tem um prazo de execução de 420 dias.