Transportes

Franceses e espanhóis na corrida para fornecer CP na alta velocidade

  • ECO
  • 8:49

A entrega das candidaturas de pré-qualificação dos interessados em fornecer os 12 comboios que circularão a velocidades de até 300 km/h na ferrovia nacional decorreu até ao dia 1 de agosto.

A francesa Alstom e a espanhola Talgo foram as empresas que se apresentaram à fase de pré-qualificação do concurso lançado pela CP no passado mês de maio para a compra de 12 comboios de alta velocidade, revela esta segunda-feira o jornal Público. Os dois concorrentes terão agora de apresentar propostas concretas num prazo de 90 dias, devendo a decisão ser tomada no final deste ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O concurso tem um valor base de 504 milhões de euros, mas o contrato pode ascender a 850 milhões se for exercida a opção por mais oito comboios. O fabricante deverá ainda fornecer peças sobressalentes e assegurar a manutenção das composições nos primeiros dois anos de funcionamento, de acordo com o caderno de encargos.

Os comboios deverão ainda ter capacidade para, pelo menos, 500 lugares, circular à velocidade de 300 km/h e os seus rodados deverão ser em bitola ibérica com a possibilidade, no futuro, de virem a ser trocados por outros de bitola europeia — o que poderá ser o maior desafio para os concorrentes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Franceses e espanhóis na corrida para fornecer CP na alta velocidade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.