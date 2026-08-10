Franceses e espanhóis na corrida para fornecer CP na alta velocidade
A entrega das candidaturas de pré-qualificação dos interessados em fornecer os 12 comboios que circularão a velocidades de até 300 km/h na ferrovia nacional decorreu até ao dia 1 de agosto.
A francesa Alstom e a espanhola Talgo foram as empresas que se apresentaram à fase de pré-qualificação do concurso lançado pela CP no passado mês de maio para a compra de 12 comboios de alta velocidade, revela esta segunda-feira o jornal Público. Os dois concorrentes terão agora de apresentar propostas concretas num prazo de 90 dias, devendo a decisão ser tomada no final deste ano.
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O concurso tem um valor base de 504 milhões de euros, mas o contrato pode ascender a 850 milhões se for exercida a opção por mais oito comboios. O fabricante deverá ainda fornecer peças sobressalentes e assegurar a manutenção das composições nos primeiros dois anos de funcionamento, de acordo com o caderno de encargos.
Os comboios deverão ainda ter capacidade para, pelo menos, 500 lugares, circular à velocidade de 300 km/h e os seus rodados deverão ser em bitola ibérica com a possibilidade, no futuro, de virem a ser trocados por outros de bitola europeia — o que poderá ser o maior desafio para os concorrentes.
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