Grupo Albia encerra o concurso dos seus III Prémios de Sustentabilidade com uma participação recorde

O Grupo Albia encerrou o prazo para submeter candidaturas à terceira edição dos seus Prémios de Sustentabilidade com um número recorde de participação, registando o maior número de projetos desde a criação destes prémios.

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As candidaturas recebidas vêm de diferentes setores e abrangem áreas como sustentabilidade ambiental, inovação e tecnologia, apoio emocional e impacto social, conforme noticiado esta segunda-feira num comunicado.

Entre as principais novidades desta edição está a incorporação de uma categoria internacional, que permitiu alargar o âmbito do convite e receber iniciativas desenvolvidas fora de Espanha.

“Este registo de participação confirma que cada vez mais organizações e profissionais entendem a sustentabilidade como uma oportunidade para transformar o seu ambiente. A diversidade e qualidade das nomeações recebidas refletem também a capacidade dos nossos prémios de ligar iniciativas inspiradoras de diferentes setores e países”, disse Carlos Gallego, Diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia.

Após o encerramento da convocatória, inicia-se o processo de avaliação dos projetos por um júri independente e multidisciplinar, composto por profissionais ligados à sustentabilidade, ética empresarial, impacto social, reputação e serviços funerários. Os vencedores serão anunciados durante a cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar em novembro.

Por seu lado, o Laboratório de Ideias Universitárias permanece aberto à participação de estudantes universitários até 1 de outubro de 2026. Esta iniciativa procura promover propostas ligadas à sustentabilidade, inovação e à evolução do setor funerário. Toda a informação está disponível no premiosalbiasostenibilidad.com.