Grupo Albia encerra o concurso dos seus III Prémios de Sustentabilidade com uma participação recorde
A terceira edição incorpora uma categoria internacional pela primeira vez e mantém o prazo para o Laboratório Universitário de Ideias aberto até 1 de outubro.
O Grupo Albia encerrou o prazo para submeter candidaturas à terceira edição dos seus Prémios de Sustentabilidade com um número recorde de participação, registando o maior número de projetos desde a criação destes prémios.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
As candidaturas recebidas vêm de diferentes setores e abrangem áreas como sustentabilidade ambiental, inovação e tecnologia, apoio emocional e impacto social, conforme noticiado esta segunda-feira num comunicado.
Entre as principais novidades desta edição está a incorporação de uma categoria internacional, que permitiu alargar o âmbito do convite e receber iniciativas desenvolvidas fora de Espanha.
“Este registo de participação confirma que cada vez mais organizações e profissionais entendem a sustentabilidade como uma oportunidade para transformar o seu ambiente. A diversidade e qualidade das nomeações recebidas refletem também a capacidade dos nossos prémios de ligar iniciativas inspiradoras de diferentes setores e países”, disse Carlos Gallego, Diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia.
Após o encerramento da convocatória, inicia-se o processo de avaliação dos projetos por um júri independente e multidisciplinar, composto por profissionais ligados à sustentabilidade, ética empresarial, impacto social, reputação e serviços funerários. Os vencedores serão anunciados durante a cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar em novembro.
Por seu lado, o Laboratório de Ideias Universitárias permanece aberto à participação de estudantes universitários até 1 de outubro de 2026. Esta iniciativa procura promover propostas ligadas à sustentabilidade, inovação e à evolução do setor funerário. Toda a informação está disponível no premiosalbiasostenibilidad.com.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Grupo Albia encerra o concurso dos seus III Prémios de Sustentabilidade com uma participação recorde
{{ noCommentsLabel }}