Irão endurece exigências para reabrir Ormuz e Trump aposta na pressão económica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou uma mudança de estratégia na crise com o Irão, optando por pressionar economicamente o país em vez lançar novos ataques militares, numa altura em que Teerão endurece as condições para reabrir o Estreito de Ormuz.

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Depois de, na passada semana, ter reiterado que o Estreito vai reabrir “muito em breve” e que um acordo entre Washington e Teerão poderia surgir, Trump afirmou agora que está disposto a esperar que o agravamento da situação económica iraniana produza efeitos.

“Estamos a baixar o tom. Estamos apenas a meio gás nas negociações. Estamos apenas a observar o Irão, com uma inflação enorme e sem dinheiro”, sublinhou o republicano ao Axios.

O líder norte-americano publicou ainda na sua rede social Truth Social um gráfico com a desvalorização do rial iraniano (moeda oficial do Irão) desde 2025, acompanhado das mensagens “o Irão não tem dinheiro” e “a moeda é lixo“, reforçando a ideia de que a pressão económica poderá ser mais eficaz do que uma nova campanha militar.

Teerão endurece exigências para reabrir Ormuz

Apesar do recuo no discurso norte-americano, o Irão mantém uma posição inflexível relativamente ao Estreito de Ormuz, encerrado há mais de cinco meses na sequência dos ataques dos EUA-Israel em fevereiro.

Segundo autoridades iranianas, a reabertura da passagem marítima depende de um conjunto de exigências dirigido aos Estados Unidos, entre as quais o levantamento das sanções económicas, o fim do bloqueio naval norte-americano no Golfo, a retirada das forças militares americanas da região, a libertação de ativos iranianos congelados e o pagamento de compensações pelos danos provocados em território iraniano.

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Mohammad Baqer Zolqadr, vincou ainda como condições o fim das ameaças militares norte-americanas e daquilo que Teerão considera serem ações hostis contra o Irão e os seus aliados regionais no Líbano, Palestina, Iémen e Iraque, noticia a Reuters.

Em paralelo, o Irão mantém negociações com Omã para definir futuras rotas de navegação no estreito estratégico. Na semana passada, as coordenadas geográficas de uma rota de navegação através de Ormuz foram acordadas por ambos os países, estando a ser ultimado um anúncio conjunto.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, as conversações estão numa fase final, mas não significam o levantamento do bloqueio marítimo nem garantem a segurança nesta via marítima.